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    俄羅斯等6國官員被控對女性施暴 遭歐盟制裁

    歐洲聯盟在3月8日國際婦女節前夕，制裁俄羅斯和阿富汗在內等6個國家官員。示意圖。（路透檔案照）

    歐洲聯盟在3月8日國際婦女節前夕，制裁俄羅斯和阿富汗在內等6個國家官員。示意圖。（路透檔案照）

    2023/03/07 22:47

    〔中央社〕歐洲聯盟今天在3月8日國際婦女節前夕，對俄羅斯和阿富汗在內等6個國家官員實施制裁，因為他們對女性暴力相向和侵犯婦女人權。

    根據《法新社》看到的一份文件，共9人和3個官方實體被歐盟列入制裁名單，制裁項目包括簽證禁令以及凍結在歐盟持有的任何資產。

    兩名莫斯科的警官遭制裁，分別是副總警監費多里諾夫（Alexander Fedorinov）和他的下屬利亞波夫（Ivan Ryabov），兩人被控下令逮捕反戰女性抗議者，並對她們施以酷刑。

    俄羅斯被列入制裁名單的還有特種部隊指揮官庫茲涅佐夫少將（Nikolai Kuznetsov）和戰車指揮官伊巴圖利上校（Ramil Ibatullin），他們的部隊被控在烏克蘭犯下強姦罪和性暴力。

    阿富汗神學士（又譯塔利班）政府高等教育部長納丁（Neda Mohammad Nadeem）與勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice ）部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）也在制裁名單之列。

    納丁被控剝奪女性受教權，哈納菲則遭控「限制她們的言論和表達自由，並對那些不遵守塔利班法令的人施以嚴厲的懲罰和暴力」。

    至於其他4國分別是南蘇丹、緬甸、伊朗和敘利亞。其中緬甸遭制裁的官員是內政部副部長烏伊（Toe Ui），烏伊之前負責緬甸軍事安全事務辦公室（OCMSA），此辦公室因「施以系統和廣泛性暴力與基於性別的暴力」，另外被列入制裁名單中。

    阿富汗神學士政府高等教育部長納丁也在制裁行列。（法新社）

    阿富汗神學士政府高等教育部長納丁也在制裁行列。（法新社）

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