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    回應美國、南韓軍情動態 金與正：北韓隨時可採取壓倒性行動

    北韓勞動黨副部長金與正今（7）日針對美國、南韓軍情動態回應。（美聯社）

    北韓勞動黨副部長金與正今（7）日針對美國、南韓軍情動態回應。（美聯社）

    2023/03/07 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與南韓將在13日舉行為期11天的「自由之盾」（Freedom Shield）聯合軍演，北韓勞動黨副部長金與正今（7）日針對美國、南韓軍情動態回應，表示北韓全盤掌握美國與南韓的軍事動態，北韓處於常備不懈戰備狀態，隨時可以根據研判採取準確、迅速的壓倒性行動。

    根據《韓聯社》報導，金與正今日透過朝中社發表談話，針對美國與南韓軍演一事進行回應；金與正指，近來美國和南韓耀武揚威、口誅筆伐，大有走向瘋狂之勢，不容坐視不理，而其極盡武嚇文攻之能事，無疑為我們送上不得不採取某種應對的名分。美國和南韓應避免繼續惡化局勢的言行。

    針對美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）所稱「一旦北韓向太平洋地區發射洲際彈道導彈，將立即將其擊落」說法，金與正回應，此番說法不知到底是美軍失言，還是傀儡媒體所言，不得而知，但無論是否屬實，北韓要警告，太平洋並非美國和日本所領有；金與正更指，若北韓在公海和空域進行「對週邊國家安全毫無威脅的戰略武器試驗」時，若遭軍事行動，毫無疑問將被視為對北韓的明確宣戰。

    北韓也對「自由之盾」聯合軍演表達譴責。此番談話為金與正今年第4次發表談話。

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