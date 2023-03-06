中國脅迫讓日韓和解 促成亞洲空前戰略調整

韓國總統尹錫悅本月1日表示，與日本、美國的合作比任何時候都重要。（美聯社）

2023/03/06 23:54

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，俄國入侵烏克蘭驅使其鄰國向北約靠攏，而中國在擴武之後，正看到以美國為首的太平洋盟邦正加劇類似的結盟。首爾與東京6日針對二戰時期徵用工爭議達成和解，是美國亞洲盟友以讓北京不悅的方式，建造關聯網絡的最新例證。

報導說，菲律賓總統小馬可仕讓美軍得以進駐更多菲國基地，台灣讓更多美軍在台灣協助軍事訓練。澳洲與美國、英國同盟，以取得核子潛艇，而日本的國防支出翻漲近1倍，並將其軍事行動與美國關聯起來，稱中國是其最大的安全挑戰。

請繼續往下閱讀...

美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）說，「這是空前的戰略調整」。在此之前，美國在該區最親密的兩大盟友日本與南韓的爭吵對華府而言是美中不足之處。6日的和解計畫幾乎解決了分裂東京與首爾的所有爭議。

伊曼紐爾肯定「日韓兩國元首為治癒20世紀的傷痛，抓住21世紀的機遇，真誠做出努力」。他說，美國政府一直積極勸說兩國改善關係，「美日韓3國過去1年舉行的會議次數，比之前5年還要多」。

本月1日，南韓總統尹錫悅表示，與東京、華盛頓的合作比任何時候都更加重要，他說日本是「與我們有相同普世價值的夥伴」。

伊曼紐爾指出，「中國持續的經濟脅迫」及其處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的方式，驅使美國與其盟友更緊密合作。

但中國還有許多牌可以打，包括其經濟實力，以及許多開發中國家對西方的不滿情緒，對西方的不滿使許多開發中國家對烏克蘭戰爭普遍採取中立立場。

日本國際協力銀行（JBIC）總裁林信光（Nobumitsu Hayashi）觀察到一些美國希望延攬圍堵中國的國家本身也是專制國家。他說，「如果我們將此戰役標榜為獨裁與民主之爭，我們如何能與，比如，由共黨控制政府的越南合作」？

日本以維持「自由開放的印太」之說，避免如此直接的對抗，日本首相岸田文雄6日表示，為了「自由開放的印太」，他將與尹錫悅總統密切合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法