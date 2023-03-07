美國立陶宛外長聯合聲明 致力強化與台灣經濟關係

美國國務卿布林肯（左一）與立陶宛外長藍斯柏吉斯（右二）今天在華府會晤，雙方會後聯合聲明強調會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義地國際參與，此外，也強調會持續抵抗中國經濟脅迫。（路透）

2023/03/07 07:40

〔中央社〕美國、立陶宛外長今天在華府會晤，雙方會後發布聯合聲明，表示會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義地國際參與。此外，也強調會持續抵抗中國經濟脅迫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天下午在國務院接待立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）；立陶宛因2021年同意與台灣互相設代表處遭到中國經濟脅迫，加上俄烏戰爭延燒，兩人過去2年來密集會晤，今天是第3次。

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布林肯會前發表簡短致詞，感謝立陶宛在協助烏克蘭上展現的領導力。他也極力讚揚立陶宛在抵抗中國經濟脅迫上所做的努力，稱立陶宛是他國典範，而美國會持續與其站在一起。

雙方會後發布聯合聲明，重申他們對中國持續在經濟上脅迫他國、在台海破壞現狀之挑釁行徑的關切，強調美國有必要持續因應北京經濟脅迫，並表示美立雙方應合作捍衛以規則為基礎的國際秩序。

布林肯在聲明中感謝立陶宛抵抗中共不正當政治、經濟脅迫的決心，藍斯柏吉斯則感謝華府採取多項行動支持立陶宛，把北京脅迫化作經濟機會。

在台灣議題上，聲明指出，2位外長尋求強化立陶宛與台灣的強健經濟夥伴關係，支持台灣有意義參與國際活動，盼深化與台灣的連結。

針對俄烏戰爭，聲明呼籲俄羅斯立即停止對烏克蘭的侵略，指美國和立陶宛會持續透過制裁、究責行動，讓俄國付出嚴峻經濟代價，並提供烏克蘭所需援助。

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