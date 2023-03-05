牛津高中屠殺事件 教職人員過失致死因「豁免權」保護 訴訟撤銷

2021年11月30日，一名精神異常，且年僅15歲的兇手克倫布里（Ethan Crumbley），帶著一把半自動手槍，在牛津高中校園濫射，一共造成4名同學死亡、6名學生及1名老師受傷。（美聯社）

2023/03/05 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕2021年，牛津高中一名精神異常的15歲學生，帶著槍枝在校內進行大屠殺，一共造成4名同學死亡、6名學生及1名老師受傷。學校的教職員及老師也因失職管教被以過失致死罪起訴。而在本月3日，法官宣布因該區受州法政府豁免條款保護，於是宣布撤銷針對教職員的訴訟。

2021年11月30日中午，一起駭人驚悚的槍擊案發生在底特律北邊的牛津高中（Oxford High School）。一名精神異常，且年僅15歲的兇手克倫布里（Ethan Crumbley），帶著一把半自動手槍，在學校走廊上、教室濫射，一共造成4名同學死亡、6名學生及1名老師受傷。

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綜合外媒報導，在槍擊案發生前一天，老師在課堂上看到克倫布里正用手機搜尋彈藥的相關資料，學校聯繫了他的母親，卻遭她冷淡處理，竟還傳訊告訴兒子「我不生你的氣，但你要學聰明一點，不要再被逮到。」槍擊案當天，克倫布里的老師發現他的桌上擺著一張塗鴉，上面畫著手槍、子彈及鮮血，上頭寫著「那些念頭停不下來，救救我」，「到處都是血」，「我的人生一無是處」，「世界已經死了」。

校方立即通知父母到校處理，要求將克倫布里帶離學校，並在48小時內需安排他接受心理諮商。經過13分鐘的面談，父母拒絕帶他回家，於是學校讓他返回教室。卻沒想到在不久之後，克倫布里就此展開一場槍擊屠殺。

克倫布里在先前的訴訟中遭謀殺罪起訴後就已認罪，而他的父母詹姆斯‧庫姆布利（James Crumbley）及珍妮佛‧庫姆布利（Jennifer Crumbley）遭控訴因明知兒子精神狀況異常卻仍送他槍枝當作耶誕禮物，並未合理照顧兒子的精神狀況還放任他的不正當行為，更創造了一個得以滋生暴力傾向的環境給兒子，遭法院以過失殺人罪起訴，而牛津高中的教職員工及老師也因管教失職被以過失致死罪起訴。

而在本月3號的訴訟中，密州奧克蘭郡（Oakland County）的巡迴法官布瑞南（Mary Ellen Brennan）卻駁回了牛津高中的教職員工和管理人員的審判，表示因受州法政府豁免（governmental immunity）條款保護，他們免於面臨民事訴訟。

底特律律師范·強森（Ven Johnson）表示，對於布瑞南此次審判深感悲痛及失望，並計劃將在密西根法院提出上訴。「我們認為政府豁免權是錯誤的以及違憲，應該立即修改法律。」檢察官凱倫·麥克唐納（Karen McDonald）也提出指控，他表示學校老師、輔導老師及牛津社區學區行政主管都需為此槍擊案負責。「沒人能對克倫布里的可疑言行及時做出因應處理，在案發前已知明有不對勁的苗頭正在醞釀，卻沒有任何人詢問他是否有帶槍到校或是搜查過他的書包」。

一群牛津家長和學生也提起聯邦訴訟，要求該地區的學校制定法院下令的安全計劃。「一些學校將躲在政府豁免權的背後，以保護自己而不是我們的學生和孩子。」Change 4 Oxford在一份聲明中說道：「只要政府豁免權完全保護像牛津這樣的學校，它只會剝奪家庭的透明度、正義，如果沒有真正的改變，學校真正改善安全政策的動力將仍然有限，因為在未來發生悲劇時，他們仍有能力躲在豁免權後面」。

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