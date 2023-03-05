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    澳WorldPride同志遊行閉幕 逾5萬人比肩穿越雪梨海港大橋

    「雪梨世界同志遊行2023」週日閉幕，澳洲總理與逾5萬民眾並肩穿越雪梨海港大橋。（路透）

    「雪梨世界同志遊行2023」週日閉幕，澳洲總理與逾5萬民眾並肩穿越雪梨海港大橋。（路透）

    2023/03/05 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕「WorldPride」世界同志慶典今年在澳洲雪梨舉辦，週日（5日）迎來閉幕儀式，澳洲總理與民眾並肩穿越雪梨海港大橋，慶祝活動圓滿落幕。

    據《路透》報導，週日是「雪梨世界同志遊行2023」（Sydney WorldPride 2023）活動的最後一日，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）驚喜現身，與超過5萬名遊行群眾，一同步行越過雪梨海港大橋，象徵雪梨作為橋樑、溝通世界同志族群的重要貢獻。

    週日一早，無數揮舞著彩虹旗、身穿五顏六色服裝的人群，紛紛湧過大橋。總理艾班尼斯受訪表示：「這是一個偉大的慶祝活動。穿越海港大橋儀式，象徵著人們凝聚在一起、展現團結」。

    「WorldPride」慶典已持續第17天，是全球性的知名LGBTQIA+節日。艾班尼斯強調：「這是見證並慶祝澳洲社會多樣性的偉大時刻，同時也向世界傳達一明確訊息，即我們因此變得更加豐富、多元」。

    雪梨是南半球第一個舉辦「WorldPride」的城市，慶典期間適逢澳洲通過同性婚姻平權法案5週年，別具意義。多次出演《侏羅紀公園（Jurassic Park）》系列電影的男星山姆尼爾（Sam Neill）在遊行隊伍中表示：「我很自豪的與我熱愛的社群一同參與遊行，親睹時至今日的豐碩成果」。

    遠從澳洲西岸伯斯（Perth）前來的民眾迪克森（Sharlene Dixon）受訪則稱，自己已流下無數感動淚水，迪克森說：「我與人們都在遊行中眼淚縱橫。主辦方所做的努力、以及我們所到之處都很完美。最重要的是，我能與妻子結婚並過上正常的生活，一切都非常棒」。

    「雪梨世界同志遊行2023」由國際組織InterPride授權主辦。該節日自2000年以來持續舉辦，前一次活動為2019年的紐約遊行；本次節日包括藝術、體育、戲劇、音樂會、派對、原住民節目和人權會議等多個項目。

    2025年「WorldPride」活動原欲在台舉辦，去年卻傳出因認知差異、以及國際InterPride組織拒絕將遊行冠上「Taiwan」名稱，與台灣主辦單位數次溝通未果，最終提前宣告破局。

    「雪梨世界同志遊行2023」週日閉幕，澳洲總理艾班尼斯現身會場，與逾5萬民眾一同走過海港大橋。（路透）

    「雪梨世界同志遊行2023」週日閉幕，澳洲總理艾班尼斯現身會場，與逾5萬民眾一同走過海港大橋。（路透）

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