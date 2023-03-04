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    踢到鐵板！ 加拿大外交部長在G20怒嗆秦剛：絕不容忍中國干預內政

    加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在G20峰會期間，直接向中國大陸外交部長秦剛強硬表示，加拿大政府絕對不會容忍外國以任何形式干預內政。（路透）

    加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在G20峰會期間，直接向中國大陸外交部長秦剛強硬表示，加拿大政府絕對不會容忍外國以任何形式干預內政。（路透）

    2023/03/04 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕近期加拿大聯邦政府多次針對中國干預加國內政提出警告，加上民調顯示民眾希望當局能對中國更強硬，引發2國關係越發緊張。加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在3日的20國集團（G20）峰會期間，更是直接向中國外交部長秦剛表示，加拿大政府絕不容忍外國以任何形式干預內政。

    綜合外媒報導，根據加拿大安全情報局（CSIS）的調查報告指出，CSIS發現在加國2019年與2021年的兩場大選，都曾遭中國政府干預，甚至還試圖將特務安插到國會議員辦公室，以便左右政策。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已承認中國企圖干預，但堅稱選舉結果未受影響，並拒絕進行公開調查，還稱目前在進行的調查已經足夠。

    相較於對中態度傾向被動的杜魯道，多次公開指責中國政府的加拿大外交部長趙美蘭，則在3日發表公開聲明，指出她在印度G20峰會期間，首次和新任中國外交部長秦剛進行會晤，並且以「直接、堅定和明確」的態度向對方表示，「加拿大絕對不會容忍中國對我國民主和內政，從事任何形式的外國干預」。

    除提到加拿大絕不接受任何侵犯領土和主權完整的行為，趙美蘭還表示，「我們絕不接受中國外交官在加拿大領土上任何違反『維也納公約』的行為」。對此，秦剛也於同日在中國外交部官網發表公開聲明，內容強烈駁斥趙美蘭的指控，不但聲稱這完全是「純屬錯誤和荒謬」的不實指控，同時還向她表示，應該去「防止謠言」破壞到2國關係。

    一名同行參加G20的加拿大官員透露，這場會晤是趙美蘭主動在會場內找秦剛進行，2人談論了約20分鐘左右。另據報導指出，這也是2人第一次進行談話。

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