踢到鐵板！ 加拿大外交部長在G20怒嗆秦剛：絕不容忍中國干預內政

〔即時新聞/綜合報導〕近期加拿大聯邦政府多次針對中國干預加國內政提出警告,加上民調顯示民眾希望當局能對中國更強硬,引發2國關係越發緊張。加拿大外交部長趙美蘭(Melanie Joly)在3日的20國集團(G20)峰會期間,更是直接向中國外交部長秦剛表示,加拿大政府絕不容忍外國以任何形式干預內政。

綜合外媒報導,根據加拿大安全情報局(CSIS)的調查報告指出,CSIS發現在加國2019年與2021年的兩場大選,都曾遭中國政府干預,甚至還試圖將特務安插到國會議員辦公室,以便左右政策。加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)已承認中國企圖干預,但堅稱選舉結果未受影響,並拒絕進行公開調查,還稱目前在進行的調查已經足夠。

相較於對中態度傾向被動的杜魯道,多次公開指責中國政府的加拿大外交部長趙美蘭,則在3日發表公開聲明,指出她在印度G20峰會期間,首次和新任中國外交部長秦剛進行會晤,並且以「直接、堅定和明確」的態度向對方表示,「加拿大絕對不會容忍中國對我國民主和內政,從事任何形式的外國干預」。

除提到加拿大絕不接受任何侵犯領土和主權完整的行為,趙美蘭還表示,「我們絕不接受中國外交官在加拿大領土上任何違反『維也納公約』的行為」。對此,秦剛也於同日在中國外交部官網發表公開聲明,內容強烈駁斥趙美蘭的指控,不但聲稱這完全是「純屬錯誤和荒謬」的不實指控,同時還向她表示,應該去「防止謠言」破壞到2國關係。

一名同行參加G20的加拿大官員透露,這場會晤是趙美蘭主動在會場內找秦剛進行,2人談論了約20分鐘左右。另據報導指出,這也是2人第一次進行談話。

