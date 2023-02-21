機密文件揭中國干預2021年大選 加拿大國會要查

機密情報文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉。示意圖（路透）

2023/02/21 19:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大安全情報局（CSIS）發現，加國2019年與2021年的兩場大選均曾遭中國政府干預，在2021年的選舉中，北京為確保讓加拿大自由黨成為少數政府，出力擊敗幾個保守黨候選人。加拿大國會下院的委員會打算展開相關調查。

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，他們取得CSIS的機密文件，顯示中國採取了複雜的策略，來干涉加拿大2021年9月的大選，因為中方擔心抗中立場鮮明的保守黨勝選，希望加拿大總理杜魯道能夠連任。北京當局因此串聯駐加拿大的外交官員，透過提供政治獻金、散播假訊息等方式，努力擊敗保守黨議員，同時也避免造成一黨獨大的情況，讓自由黨只限於成為少數政府，以促成加拿大的政治僵局。

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文件還提到，中方有一套戰略來影響選舉，其中包括現金捐贈特定候選人；或讓企業主僱用中國學生以志工方式參加競選活動；還會透過社團和社交媒體來散佈保守黨是反華政黨的消息。

文件描述，北京希望加拿大是少數政府，因爲政黨將互相爭鬥，若是多數政府，執政黨就可以輕易實施不利於中國的政策。文件還指出，2021年時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲曾對外宣稱，自己擊敗了兩名保守黨議員。

針對加媒揭露中國試圖干預加拿大選舉，杜魯道表示「這並非新的現象」，他17日在國會回應保守黨領袖波利耶夫（Pierre Poilievre）質詢時強調，外國干涉並沒有改變2019年與2021年的選舉結果，且聯邦政府正在認真對待這一威脅。

中國駐溫哥華總領事館17日指控加媒「對中方進行惡意汙衊抹黑」，表達強烈不滿與堅決反對，強調中方已多次表明一貫奉行不干涉他國內政的原則，也從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政。

針對中國干涉行為不斷升級，加拿大朝野此前已呼籲，設立「外國代理人登記法」，並比照美國、澳洲和英國的作法，設立新的「反外國干預法」，並提高威脅國安罪行的量刑力度。

加拿大下議院的程序與事務委員會，目前正在調查中國干涉2019年聯邦選舉的指控，據《環球郵報》報導，該員會尋求擴大其授權，將中國涉干涉2021年加國聯邦選舉納入其中。

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