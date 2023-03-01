軍武新知》全球首款垂直起降大型武裝無人機 英STRIX模型亮相

英國貝宜航太系統公司（BAE Systems）2月28日在澳洲國際航空展上，發表STRIX戰鬥無人機設計模型，其為全球首款可垂直起降的大型武裝無人機。（圖片擷取自BAE Systems官方Youtube）

2023/03/01 12:46

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國貝宜航太系統公司（BAE Systems）2月28日在澳洲國際航空展上發表STRIX戰鬥無人機設計模型，這是全球首款可垂直起降的大型武裝無人機。

根據軍聞網站「THE WARZONE」報導，貝宜集團的澳洲子公司Innovaero研發的垂直起降無人機，機長2.6公尺，翼展4.5公尺，最大起飛重量900公斤，有效負載160公斤，飛行距離據稱可達800公里。

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STRIX模型無人機採用前傾機翼和V形尾翼，4個翼端都配備螺旋槳發動機。它還有頭尾2組起落架，前端起落架較長使機體成抬頭姿態，起飛前由前端螺旋槳帶動後端成垂直狀態後再行起降。

貝宜公司表示，除了能夠垂直起降外，STRIX還可以通過其可傾斜機身轉變為傳統的水平飛行。正因為如此，STRIX提供在跑道外作業的選項，無須簡易機場或彈射發射器即可起飛，演示動畫顯示，STRIX的機翼可折疊方便裝箱運輸並被儲存在一個標準的6公尺長的貨櫃中。具有快速部署、小型後勤和野外起降的特性正成為在印太地區中與中國等對手競爭的關鍵能力。

同時，STRIX的起降與飛行還能透過AI自主運行，該無人機可執行多種任務，可用於空對地打擊、偵察，並具備目標捕獲及電子戰能力，以及有人駕駛直升機的僚機，必要時還可替直升機引開敵軍砲火。

在演示中，STRIX搭載一個光學/紅外線旋轉鏡頭，並擁有2個武器掛點，可攜帶APKWS II 70公厘雷射導引火箭，以及地獄火或硫磺反裝甲飛彈。STRIX目前還在打造原型機階段，但是預期可在2026年進行量產。

STRIX模型無人機採用前傾機翼和V形尾翼。（圖片擷取自BAE Systems官網）

STRIX無人機長2.6公尺，翼展4.5公尺。（路透）

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