中國批美禁TikTok是「沒自信」 中網友反酸：那你禁推特臉書是？

針對毛寧所言「美國禁TikTok未免太不自信」一說，中國網友反酸：「所以什麼時候可以用推特和臉書？」（歐新社）

2023/03/01 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國2月27日下令要求聯邦機構在30天內刪除中國影音分享程式TikTok，政府未來全面禁用。針對美國禁令，中國外交部發言人毛寧2月28日在記者會中回應稱：「美國竟如此懼怕一款年輕人喜歡的應用軟體，未免太不自信了。」但毛寧此言隨即引發中國網友怒火，反酸她：「那中國禁推特臉書是？」

毛寧表示，中國堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓他國企業的錯誤做法，美國應尊重市場經濟與公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平且非歧視的環境。

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針對毛寧所言「美國禁TikTok未免太不自信」一說，有中國網友在微博列出中國所禁止的所有外國軟體與網站，包括ChatGPT、Gmail、Dropbox、Google Apps、Google Play、Youtube、Instagram、Twitter、Pinterest、Quora、Reddit、Facebook、Whatsapp、Telegram、Line等。

許多網友也在微博發文及留言：「自信滿滿的大國到現在還是全球唯一龜縮在防火牆內的國家。」、「互聯網時代不互聯的國家不多了吧，究竟是誰不自信？」、「我們不也是不能用國外的軟體嗎？屬實是給我整懵了，太雙標了 ​​​。」、「在這話題上說美國不自信，有點尷尬啊......」、「谷歌、臉書、ChatGPT等一系列大眾喜歡的應用軟體在國內不能用怎麼解釋？透過這個例子衡量自信並不恰當。」、「所以什麼時候可以用推特和臉書？」、「那中國禁推特臉書是？」

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