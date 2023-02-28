中國購買美國農地令人憂 美28名議員聯名批農業部監管鬆散

中國大舉購買美國農地受到美國政界關注，參眾議院國會議員批評農業部監管鬆散。（路透檔案照；本報合成）

2023/02/28 22:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國大舉購買美國農地愈加受到美國政界關注，美國國會28名包括民主、共和兩黨的國會議員，27日致函農業部，批評農業部對外國購買美國農地的監管鬆散。

《華爾街日報》27日報導，聯邦眾議院共和黨團主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）、民主黨籍議員波肯（Mark Pocan）等28日議員，在這封給農業部長威薩克（Tom Vilsack）的聯名信中，表達對農業部原本決定針對2015年到18年間外國人購買美國農地通報疏失，不進行任何處罰評估，表達「極為憂心」。信中說，「隨著外國取得農地增加，很明顯的需要加強監管，以保護本地農民、鄉村社會和我國國家安全。」美國農業部發言人27日表示，該部正在審視這封信函，之後會做出回應。

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華爾街日報瀏覽一份最初由農業新聞機構《農業脈動（Agri-Pulse）》透過資訊自由法取得的農業部一份近期備忘錄，當中指出，不針對前述疏失進行懲罰評估的理由，包括人力有限以及有其他優先工作，當時的優先工作是確保要交給國會的外國在美國農地持有情況年度報告內容是準確的，之後農業部人力增加後，即恢復對前述疏失的懲罰。

「政府問責辦公室（GAO）」在眾議院農業和監管及政府改革委員會主席要求下，研究外國購買美國農地問題，農業部為了回覆GAO的研究提出這份備忘錄。

發表聯名信的議員指出，前述農業部備忘錄「揭露了許多有關美國農業部對外國收購美國農地，完全欠缺問責和監管的細節，令人擔心」，詢問農業部是否會回溯究責，以及未來出現類似問題會如何處理。

中國購買美國農地愈加受到美國議員擔心，在聯邦和州層級都有議員提出法案，尋求加強審核、限制中國和其他國家這類收購案。外國人購買美國農地，在購買或變更使用用途時，須向農業部通報，若未依規定如期據實完整通報，農業部可對其處以罰款，罰款金額最高是該土地市值的25%。

農業部每年彙整外國收購美國農地情況向國會報告，最新一份報告指出，到2021年底為止，外國人持有美國農地比率約3%，其中中國所佔比率略低於1%。

中國大舉購買美國農地受到美國政界關注，參眾議院國會議員批評農業部監管鬆散。（路透檔案照）

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