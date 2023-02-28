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    美國重罪犯男子 攜帶步槍、電擊槍登機遭起訴

    美國一名重罪犯於去年底，試圖攜帶步槍、電擊槍和假的法警證件登機。（美聯社資料照）

    美國一名重罪犯於去年底，試圖攜帶步槍、電擊槍和假的法警證件登機。（美聯社資料照）

    2023/02/28 17:09

    〔即時新聞／綜合報導〕根據週一（27日）發布的一份美國聯邦訴狀指出，去年底紐澤西州（New Jersey）一名重罪犯，試圖攜帶步槍、電擊槍、彈藥和偽造的法警證件登機遭逮，現已被起訴。

    根據《NBC》報導，去年12月30日，紐澤西州男子克勞登（Seretse Clouden）前往紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）搭機時，被發現攜帶大量槍枝和彈藥登機。本週一克勞登遭起訴，罪名是涉嫌非法持有槍支和彈藥，及持有偽造的身份證明文件等。

    訴狀中表示，「在對托運行李進行例行檢查時，運輸安全管理局（Transportation Security Administration）特工在克勞登的行李中，發現2個.40口徑的克拉克彈匣，且各裝有15發子彈。此外還有一件防彈背心，上面寫著『法警』字樣」。訴狀指出，美國法警局稱克勞登從未受僱於該機構。

    特工人員隨即前往克勞登搭乘航班的登機口，克勞登告訴警方，他無法出示任何執法證件或槍支許可證。隨後他的隨身行李被帶下飛機，官員搜查後發現包括AR-15步槍、.40口徑手槍、電擊槍、彈簧刀、可伸縮警棍、.308口徑步槍，甚至是印有克勞登姓名、照片的偽造法警證件。

    根據美國聯邦法律規定，非法持有槍支最高可判處10年徒刑和最高25萬美元（約新台幣750萬元）罰款；持有偽造的身份證明文件最高可判處15年徒刑、罰款或兩者併罰。今年截至目前為止，美國境內機場的檢查站已經查獲了800多啟非法攜帶槍支的案件。

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