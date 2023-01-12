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    美國伊利諾州通過法案 禁售攻擊性武器

    美國伊利諾州通過新法案，禁止州內銷售或擁有「攻擊性武器」，成為全美第9個簽署類似法案的州。（美聯社）

    美國伊利諾州通過新法案，禁止州內銷售或擁有「攻擊性武器」，成為全美第9個簽署類似法案的州。（美聯社）

    2023/01/12 08:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州州長普里茲克（JB Pritzker）10日晚間簽署新法案，禁止州內銷售或擁有「攻擊性武器」，成為全美第9個簽署類似法案的州。

    綜合外媒報導，在伊利諾州議會兩院通過法案後，普里茲克10日晚間在州議會大廈簽署「保護伊利諾州社區法案」，禁止州內銷售或擁有「攻擊性武器」，包括數十種品牌與類型的半自動槍枝，步槍彈匣不得容納超過10發子彈，手槍彈匣容量限制則為15發子彈，另外，像是大容量彈匣、讓半自動槍枝提高射速的「速射裝置」也被禁售。

    在法案頒布前已擁有此類攻擊性武器的民眾必須向伊利諾州警察局登記，並造冊編號。新法案也允許商家退回現有庫存，伊利諾州的槍械製造商可以在伊利諾州以外或執法部門出售他們的商品。

    由於伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）在去年7月4日爆發大規模槍擊案，造成7死、數十人受傷，是伊利諾州近期最慘重的槍擊案。普里茲克簽署法案發表聲明時也提到高地公園槍擊案，強調伊利諾州人不該擔心所愛之人可能成為大規模槍擊案的下一個受害者。

    普里茲克強調，長期以來，人們一直生活在害怕在學校、教堂、活動或自家庭院被槍殺的恐懼之中，這項法案將阻止攻擊性武器、大容量彈匣出現在社區。

    可讓半自動槍枝提高射速的「速射裝置」也在此次法案中被禁售。（路透）

    可讓半自動槍枝提高射速的「速射裝置」也在此次法案中被禁售。（路透）

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