非裔教師被美警電死 家屬求償15億元國賠

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前再傳非裔男子遭警方不當執法致死案件,31歲非裔教師安德森(Keenan Anderson)3日遭洛杉磯警方在1分鐘內實施6次電擊致死,外媒報導,安德森身後留下一名5歲兒子,家屬昨要求洛杉磯賠償5000萬美金(新台幣約15億元)。

綜合外媒報導,安德森事件引發譁然,洛杉磯警方曾出面解釋,他們因接獲報案稱有人在街道跑來跑去影響交通,他們才到場盤查安德森,但安德森拒絕配合才執法,警方也協助就醫,安德森最終在醫院裡心臟驟停而離世,事後還驗出毒品陽性反應。

警方還公布長達19分鐘密錄器影片,影片中,安德森多次求饒並大聲呼叫,還在45秒內遭受6次電擊等讓警方備受批評。

安德森遺孀、兒子昨與律師卡爾道格拉斯(Carl Douglas)等近日召開記者會,卡爾表示,「這位5歲男孩再也沒有父親陪伴」,安德森起先被騎摩托車的警察要求坐在路邊,而他也遵守直到看到多名警察朝他跑來,安德森才跑到大馬路上,「他是一個害怕的人、手無寸鐵且順從的人」,用5萬瓦電力對某人進行6次電擊,「有人想過可能出現心臟顫動、最終不治嗎?」。

卡爾痛批,洛杉磯市沒有做好培訓,導致警方做出致命暴力行為,因此,家屬求償5000萬美金,賠償金中有3500萬美金(新台幣約10億元)為安德森兒子損害求償、剩餘將成為安德森遺產。依法洛杉磯該當局有45天來回應,若拒絕賠償,家屬將以過失致死等提告。

洛杉磯警察局拒絕對未決訴訟發表評論;洛杉磯市長室也暫無回應。洛杉磯警察工會則批評,這家人和律師正試圖在悲劇「無恥地獲利」。

