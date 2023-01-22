非裔教師被美警電死 家屬求償15億元國賠

美31歲非裔教師安德森（Keenan Anderson）3日遭洛杉磯警方1分鐘實施6次電擊致死，家屬向當局求償15億元。（美聯社）

2023/01/22 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前再傳非裔男子遭警方不當執法致死案件，31歲非裔教師安德森（Keenan Anderson）3日遭洛杉磯警方在1分鐘內實施6次電擊致死，外媒報導，安德森身後留下一名5歲兒子，家屬昨要求洛杉磯賠償5000萬美金（新台幣約15億元）。

綜合外媒報導，安德森事件引發譁然，洛杉磯警方曾出面解釋，他們因接獲報案稱有人在街道跑來跑去影響交通，他們才到場盤查安德森，但安德森拒絕配合才執法，警方也協助就醫，安德森最終在醫院裡心臟驟停而離世，事後還驗出毒品陽性反應。

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警方還公布長達19分鐘密錄器影片，影片中，安德森多次求饒並大聲呼叫，還在45秒內遭受6次電擊等讓警方備受批評。

安德森遺孀、兒子昨與律師卡爾道格拉斯（Carl Douglas）等近日召開記者會，卡爾表示，「這位5歲男孩再也沒有父親陪伴」，安德森起先被騎摩托車的警察要求坐在路邊，而他也遵守直到看到多名警察朝他跑來，安德森才跑到大馬路上，「他是一個害怕的人、手無寸鐵且順從的人」，用5萬瓦電力對某人進行6次電擊，「有人想過可能出現心臟顫動、最終不治嗎？」。

卡爾痛批，洛杉磯市沒有做好培訓，導致警方做出致命暴力行為，因此，家屬求償5000萬美金，賠償金中有3500萬美金（新台幣約10億元）為安德森兒子損害求償、剩餘將成為安德森遺產。依法洛杉磯該當局有45天來回應，若拒絕賠償，家屬將以過失致死等提告。

洛杉磯警察局拒絕對未決訴訟發表評論；洛杉磯市長室也暫無回應。洛杉磯警察工會則批評，這家人和律師正試圖在悲劇「無恥地獲利」。

Keenan Anderson was a high school english teacher and father who called the police for help after a car accident.



Instead police restrained him, repeatedly tased him with 50,000 volts and he

died from cardiac arrest.



He asked for help and was killed.????????‍♂️pic.twitter.com/2nJpPo7ZAN — KID VICIOUS???? （@kirkacevedo） January 13, 2023

美31歲非裔教師安德森（Keenan Anderson）3日遭洛杉磯警方1分鐘實施6次電擊致死，引發譁然。（美聯社）

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