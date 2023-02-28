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    更方便執行月球任務 歐洲太空總署擬建立「月球時間」

    歐洲太空總署擬建立一套專屬於月球的月球計時方式。圖為德國法蘭克福上空的月亮，與本新聞無關。（美聯社資料照）

    歐洲太空總署擬建立一套專屬於月球的月球計時方式。圖為德國法蘭克福上空的月亮，與本新聞無關。（美聯社資料照）

    2023/02/28 13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕人類對月球的探險將再往前邁進一步！歐洲太空總署（ESA）日前發布聲明，太空組織正在研議如何在月球上「計時」，由於數十項任務在月球上展開，團隊需要相互聯絡，並設定一套獨立於地球的定位系統，因此這個世代將需要自己的「月球時間」。

    歐洲太空總署27日於官網發布聲明，指出制定新的月球時間是統一月球通信和導航服務的其中一環，太空組織正在考慮如何在月球上進行「計時」。歐洲太空總署表示，截至目前為止，每一次的月球任務，都是按照地球的時間尺度進行；但隨著月球表面繞行太陽的變化，地球時間並不是執行月球任務的長久之計。

    歐洲太空總署導航工程師喬丹奴（Pietro Giordano）透露，國際間的太空組織已經決定共同為此目標努力。目前較有爭議的話題是，是否該由單一組織負責設置和確認月球時間正常運行，以及月球時間是否應該獨立設置，亦或與地球保持同步。

    據悉，研究該主題的國際團隊將面臨技術問題，比如月球上的時鐘比地球時鐘運行更快，每天快56微秒，也就是百萬分之一秒。月球時間的準確度則是和時鐘在月球的所在位置有關；此外，因為月球的環境會影響聲波傳遞的方式，時鐘在月球上的滴答聲也和地球不同。

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