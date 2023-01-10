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    住在月球上 日大學研究 加速「阿提米絲計畫」進展

    日本東京理科大學與民間公司開發出供人類未來居住在月球上的住宅，推進美國主導的「阿提米絲計畫」。（美聯社資料照）

    日本東京理科大學與民間公司開發出供人類未來居住在月球上的住宅，推進美國主導的「阿提米絲計畫」。（美聯社資料照）

    2023/01/10 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空暨太空總署（NASA）自2017年開始與歐洲太空總署 （ESA）、日本宇宙航空研究開發機構 （JAXA） ，以及加拿大太空總署 （CSA）合作「阿提米絲計畫」，為的就是重返月球並建立永久基地。日本東京理科大學也與民間公司開發出供未來人類居住月球的住宅。

    根據日媒《讀賣新聞》報導，美國主導的「阿提米絲計畫」預計在2030年左右建成月球基地，過去生活在月球上的想像將成為現實。東京理科大學也與民間公司開發出寬5米、高2.5米、長8米的特殊半柏樹形帳篷，供人類未來在月球上定居。目前還在進行提高內部舒適度的實驗。

    另外，因為太空人將建築材料運上月球進行組裝的難度極大，日本有民間公司已經在實驗使用無人駕駛和自動駕駛重型機具在月球上高效建造房屋。而在美國也有一家建築3D打印機製造商嘗試使用從前美國「阿波羅計畫」在月球上發現的風化層、細沙作為建築材料，以3D打印機建造住宅和道路等基礎設施。

    除了建造方式，建造基地的位置同樣不容忽視。研究發現，月球在赤道附近的溫度白天竟高達120度，夜間則低至-150度。但在月球地下的洞窟白天和晚上的溫度都在零度上下，輻射劑量也與地球差不多。幾十米厚的岩石天花板更可以保護基地免受隕石的破壞。目前中國計畫在2028年左右建設月球基地，有登月意願的國家也幾乎把月球洞窟視為未來基地的建設地點。

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