中國「玉兔二號」從38萬公里外發照 月球新地貌曝光

中國探月工程「玉兔二號」月球車，從38萬公里外，發回最新月球地貌照。（圖翻攝自央視網）

2023/01/22 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕邁入農曆兔年，中國探月工程「玉兔二號」月球車，昨（21日）從38萬公里外的月球，傳回最新的地貌照片。

據中媒報導，春節期間「玉兔二號」在區域內進行爬坡，隨後進入平緩路段，檢視其最新拍攝的照片內容，除了可以看見清楚的車轍印外，還有月球地貌坑坑窪窪的樣貌。目前，「玉兔二號」在位於著陸點的西偏北方向，直線距離大約800公尺，其月球車、車上科學載荷狀態一切正常。

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對此，探月工程三期副總設計師李春來表示，因月球長期受太空風化及太陽風的轟擊，山變得圓滑。且根據月球車的車轍印，科研人員將分析岩石力學的特性，進而發現不同的岩石及土壤產生不同的承載力和摩擦係數。

李春來指出，照片中的「撞擊坑」為科學家最喜歡的月球地貌之一，若邊緣附近存在顆粒狀的凸起石頭，說明該「撞擊坑」仍未被完全風化，形成的年份較新。

中國國家航天局說明，隨著中國探月工程四期的推進，嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號都將進行相關的研製、準備工作。科學家將針對照片所獲的資訊，對「玉兔二號」下達下次任務的指令，增加更多科學數據。

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