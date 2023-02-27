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    再發核恫嚇！ 俄前總統嗆聲：俄國生存若受威脅「人類文明陪葬」

    俄前總統梅德維傑夫（見圖）再度針對俄烏情勢，發出核武威脅。（美聯社資料照）

    俄前總統梅德維傑夫（見圖）再度針對俄烏情勢，發出核武威脅。（美聯社資料照）

    2023/02/27 20:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕曾任俄國總統、總理，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫（Dmitri Medvedev），最近頻頻針對俄烏情勢撂狠話，過去1年更多次發出核武警告，他27日再度嗆聲，稱俄羅斯的生存若出現問題，人類文明的存在也將受到質疑。他語出驚人地說，「我們不需要一個沒有俄羅斯的世界！」

    梅德維傑夫在《消息報》（Izvestia）刊出的投書中稱，「俄羅斯本身的存在問題不會在烏克蘭戰線上得到解決，而是連同整個人類文明未來存在的問題一起解決。這裡不應該有任何歧義。我們不需要一個沒有俄羅斯的世界。」

    梅德維傑夫稱，俄羅斯的敵人正用武器武裝「基輔政權」，並阻撓可能的談判。他說，西方正在帶領所有人走向「失敗、崩潰和世界末日，然後我們將不得不永遠忘記以前的生活，直到煙霧繚繞的輻射堆停止散發輻射。」

    他繼續說道，「歷史還證明了另一件事：任何崩潰的帝國都會在其廢墟下埋葬半個世界，甚至更多。」

    梅德維傑夫最後總結指出，擁有衛星的西方國家只佔地球人口的15%。「我們的人口多得多，我們強大得多。我們偉大國家的冷靜力量和權威，是維護整個未來世界的關鍵。」

    針對梅德維傑夫一再發出核武恫嚇，烏克蘭總統澤倫斯基去年10月曾反諷他是俄國總統普廷豢養的「一條喜歡喝伏特加，並用核武威脅別人的小狗」；烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則敦促，不要在媒體和網路轉發梅德維傑夫的聲明。

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