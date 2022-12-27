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    美爆發內戰？俄前總統10大預言 馬斯克諷「驚人的無知」

    俄前總統梅德維傑夫預言，美國將爆發內戰、馬斯克會入主白宮。（美聯社資料照）

    俄前總統梅德維傑夫預言，美國將爆發內戰、馬斯克會入主白宮。（美聯社資料照）

    2022/12/27 19:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）27日突然在社交媒體對明年世局走勢發布一系列預言，其中包括美國爆發內戰，還點名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）將當上美國總統，馬斯克27日發推文回諷稱，梅德維傑夫展現「驚人的無知」。

    據俄羅斯《衛星通訊社》報導，梅德維傑夫的10大預言，包括：
    1. 油價漲至每桶150美元，天然氣價格漲至每千立方公尺5000美元。
    2. 英國重返歐盟。
    3. 英國回歸後歐盟解體，歐元作為前歐盟貨幣停止流通。
    4. 波蘭和匈牙利佔領原烏克蘭西部地區。
    5. 在德國及其附屬國（波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、「基輔共和國」和其他邊緣國家）基礎上建立第四帝國。
    6. 法國與第四帝國爆發戰爭。重新劃分歐洲，包括重新劃分波蘭。
    7. 北愛爾蘭從大不列顛及北愛爾蘭聯合王國分離，加入愛爾蘭共和國。
    8. 美國爆發內戰，加州和德州分離成為獨立國家，德州將與墨西哥成立聯盟國家。隨後馬斯克在美國總統選舉勝出，共和黨贏得內戰後控制美國各州。
    9. 各大證券交易所和金融活動從美國和歐洲遷往亞洲。
    10.「布雷頓森林體系」（二戰後以美元為中心的國際貨幣體系）崩潰，包括國際貨幣基金組織和世界銀行倒閉。各國不再將歐元和美元作為世界儲備貨幣。金本位制回歸，向積極使用法定數位貨幣過渡。

    馬斯克在推文中以「史詩級」（Epic）形容梅德維傑夫的預言，他直指「這是迄今為止我聽過的最荒謬預測。」馬斯克認為，俄羅斯官員的預測，「顯示出對人工智慧（AI）和永續能源進展的驚人無知。」

    馬斯克在推特發文，回應。（翻攝自推特）

    馬斯克在推特發文，回應。（翻攝自推特）

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