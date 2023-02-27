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    義大利移民船難增至58死 歐盟主席籲加快庇護改革

    2023/02/27 00:15

    〔中央社〕義大利當局表示，南部沿海今天發生的移民船船難，死亡人數攀升至58人，包含一些兒童。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩呼籲，讓停滯的歐盟庇護規則改革加快進展。

    一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航，今天清晨在義大利卡拉布里亞大區（Calabria）東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）外海遭遇惡劣天候撞上礁石。船上移民來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬利亞等國。

    當地官員庫拉（Manuela Curra）告訴路透社，初步統計罹難者有58人，有81人生還，其中20人送醫，包括一人仍在急救。

    斯特卡托迪庫特羅市長傑拉索（Antonio Ceraso）表示，死者包括女性與兒童。他帶著崩潰語氣告訴義大利新聞頻道SkyTG24，現場景象「是你一輩子絕不想見到的...看上去如此駭人」。

    在事發沿海的海面上，可見大片漂浮的遇難木製土耳其傳統帆船（gulet）殘骸。

    根據庫拉說法，這艘船在3或4天前從土耳其濱海城市伊茲米爾（Izmir）向西啟航，生還者透露船上約有140至150人。

    法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在推特（Twitter）發文表示，這起「悲劇」令她「深感哀戚」。

    她還寫道：「我們必須加倍努力推動歐洲移民與庇護協定（The European Pact of Immigration and Asylum），以及地中海中部行動方案（Action Plan on the Central Mediterranean）。」1120227

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