歡迎小英會被暴打？蓋拉格聲援：中國海外警察破壞美國主權

〔即時新聞/綜合報導〕中國在全球各地廣設「警僑海外事務服務站」,儼然是跨入他國境內的海外警察局,被控以幫助僑民之名,行監督、威脅海外異議人士之實,引發各國輿論譁然。昨天(25日)美國紐約有200多人抗議中國境外執法,上週才密訪台灣的聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)與多位議員也到場聲援。

綜合外媒報導,中國海外警局挑動美國政界神經,美東時間25日上午,共和黨衆議員、眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」主席蓋拉格聯同200多名在美華人、藏人、維吾爾人到紐約唐人街一個此前據信是中國海外秘密警察辦事處而遭美國聯邦調查局(FBI)搜查的「紐約長樂公所」前示威,蓋拉格所屬的委員會也有多名跨黨派議員到場聲援。

活動中,可以聽到示威群眾高喊「習近平下台」、「習近平是法西斯」、「自由中國」等口號,現場未見有小粉紅或親共人士鬧場,有多名紐約警察在場執勤戒備。非政府組織「中國人權」(China Human Rights)執行主任周鋒鎖在活動中向美國議員提交多份資料照片,控訴有多名異議人士2019年7月歡迎台灣總統蔡英文過境紐約時,事後遭疑似中國海外警察暴打

蓋拉格也在活動中講述中共祕密警察如何迫害流亡海外的民主人士,透露已發函給FBI,要求未來若發生類似事件應加速反應。他強調,中國人民不是美國的敵人,真正的敵人是中國共產黨,中國人民是受到中共迫害的,美國人應當與他們站在一起。

蓋拉格還說,中國在海外設立秘密警察局的行為不僅威脅到在美華人和異議人士,也破壞了美國主權,「現在中共想把他們在國內那套鎮壓模式輸出到世界各地,唯一能阻擋他們前進的是我們捍衛價值觀的意願。我們必須站出來,反擊並保護我們的公民和許多改革者、自由鬥士和尋求庇護者。」多名出席示威的議員也強調,對抗中共是民主黨和共和黨的高度共識,這次活動是不分黨派的一致行動。

