軍情動態》一代經典！美海軍主力F-18最快2025停產

近日F-18戰機生產商波音公司宣布，隨著最後一批F/A-18EF「超級大黃蜂」訂單結束，整個生產線最快將在2025年關閉。（法新社）

2023/02/25 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕F-18系列戰機在美國海軍中一直扮演著重要角色，也出口至多國。但近日生產商波音公司（Boeing）宣布，隨著最後一批F/A-18EF「超級大黃蜂」（Super Hornet）訂單結束後，整個生產線最快將在2025年關閉。

軍聞媒體《Breaking Defense》23日報導，波音一份聲明指出，最後8架F/A-18EF的訂單生產結束後，將把生產線與人員轉移至未來的計畫中。不過聲明中也補充，若印度海軍選擇F/A-18EF，生產線將延長至2027年才關閉。

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聲明也提到，波音將在聖路易斯（St.Louis）新建三個設施，包含T-7A「紅鷹」（Red Hawk）高級教練機、MQ-25「魟魚」（Stingray）無人加油機、F-15EX「鷹式二型」（Eagle ll）與777x客機機翼部件的工廠。

雖然波音公司將停止生產新的F-18戰機，但對現役F/A-18EF的升級與延壽計畫仍將持續，將為其從批次Block II升級至Block III，針對EA-18G「咆哮者」電戰機的改裝也將繼續。

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