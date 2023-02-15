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    軍情動態》日本陸自添新裝 將購入Minimi Mk3機槍、G28E2狙擊步槍

    日本防衛省宣布，將於2023財年為日本陸上自衛隊（JGSDF）採購比利時埃斯塔勒國營兵工廠（FN Herstal）的Minimi Mk3班用機槍。（圖擷取自FN Herstal官網）

    日本防衛省宣布，將於2023財年為日本陸上自衛隊（JGSDF）採購比利時埃斯塔勒國營兵工廠（FN Herstal）的Minimi Mk3班用機槍。（圖擷取自FN Herstal官網）

    2023/02/15 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省宣佈，將於2023財年為日本陸上自衛隊（JGSDF）採購2款新武器，分別為比利時埃斯塔勒國營兵工廠（FN Herstal）的Minimi Mk3班用機槍和德國黑克勒&科赫（Heckler & Koch）的G28E2半自動狙擊槍。

    軍聞媒體《European Security & Defence》14日報導，日本防衛省表示，將在2023財年以9.2億日元（約2億元新台幣）採購514把Minimi Mk3班用機槍，用來填補目前埃斯塔勒國營兵工廠授權日本住友重工（SHI）生產的Minimi Mk1班用機槍採購缺口。

    防衛省也表示，Minimi Mk3總採購數最終將達到3100把，每把單價約190萬日元（約43萬元新台幣），代表陸上自衛隊將逐漸以Minimi Mk3取代現有的Minimi Mk1。

    防衛省還將斥資1.13億日元（約2500萬元新台幣），從德國黑克勒&科赫採購182把包含光學瞄準鏡、腳架和垂直握把的G28E2半自動狙擊槍，以取代陸上自衛隊目前裝備的美製雷明頓（Remington Arms Company）M24A2栓動狙擊槍。

    防衛省對G28E2的總採購數最終將達到900把，每把單價約700萬日元（約159萬元新台幣）。

    防衛省也將採購德國黑克勒&科赫（Heckler & Koch）G28E2半自動狙擊槍。（圖擷取自維基百科）

    防衛省也將採購德國黑克勒&科赫（Heckler & Koch）G28E2半自動狙擊槍。（圖擷取自維基百科）

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