軍情動態》日本版「迅龍」計畫曝光 運輸機也能發射飛彈攻擊

日本防衛裝備廳近日發出「運輸機用飛彈發射系統招標文件，預計將用運輸機空投發射飛彈。圖為航空自衛隊C-2運輸機。（法新社）

2023/02/22 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年通過新版「國家安全保障戰略」3文件，強調自衛隊要具備對敵基地的「反擊能力」，對此，防衛裝備廳近日釋出「運輸機用飛彈發射系統」招標相關文件，預計將使用運輸機空投巡弋飛彈打擊敵方目標。

日本防衛裝備廳17日發出「運輸機用飛彈發射系統」（輸送機用誘導弾発射システム（投下試験用）招標相關文件，公告尋求合適的武器承包商。

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該款飛彈發射系統應類似於美軍正在研發中的「迅龍」（Rapid Dragon）模組化巡弋飛彈投放系統，不過不確定日方將自行研製或直接引進迅龍。

迅龍是美國空軍實驗室（AFRL）和洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）合作研發的軍用運輸機空投飛彈系統，只需將飛彈裝於標準規格的托盤上，就能從運輸機中投出，飛彈與托盤分離後則自行開始運作飛向攻擊目標。

目前美軍已在MC-130J特戰運輸機上成功試射迅龍投放的AGM-158B「聯合空對地遠距攻擊飛彈增程型」（JASSM-ER），未來也將與C-17運輸機整合，提供美軍多樣化的打擊能力。

而與迅龍類似的「運輸機用飛彈發射系統」若正式裝備，可能會安裝於航空自衛隊的C-130運輸機和川崎C-2運輸機，為「國家安全保障戰略」3文件中強調的「反擊能力」提供更多元的攻擊手段。

「運輸機用飛彈發射系統」（輸送機用誘導弾発射システム（投下試験用））應類似於美軍正在研發中的「迅龍」（Rapid Dragon）模組化巡弋飛彈投放系統。（圖擷取自防衛裝備廳文件）

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