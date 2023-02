中國狂批美有完沒完？美大使反擊：粗暴宣傳非大國風範

美國駐中國大使勃恩斯批評中國的粗暴宣傳,「不是大國應有的風範」。(路透檔案照)

2023/02/24 05:26

〔即時新聞/綜合報導〕自中國間諜氣球闖入美國領空遭擊落後,中國外交部連日來嚴詞抨擊美國,引發美國駐中國大使勃恩斯(Nicholas Burns)回應,指中國的粗暴宣傳,「不是大國應有的風範」。

中國外交部繼20日發佈「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告後,22日又點名批判美國總統拜登「說一套做一套」和國務卿布林肯「口出狂言、顛倒黑白」。

請繼續往下閱讀...

對此,勃恩斯23日在推特發文,指中國的指控是「粗暴的宣傳,不是大國應有的風範。」(This is crude propaganda and unworthy of a great power.),並強調「美國隨時準備好,(與中國)進行有意義的合作,以解決共同的全球挑戰。」(The United States remains ready for meaningful cooperation to tackle shared global challenges.)

與此同時,中國最高階外交官、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅,在烏克蘭戰爭爆發一週年前夕訪問莫斯科,與俄羅斯總統普廷會晤,強調中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」,普廷也證實中國國家主席習近平將在近期訪俄。

在此之前,美國國務卿布林肯在出席慕尼黑安全會議時與王毅會面,警告絕不容許中國間諜氣球再次侵犯美國主權和領空,也不應為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭提供「致命性援助」(lethal support),否則將產生嚴重後果。王毅則指責美國擊落中國「民用氣球」是「濫用武力」,是「荒謬且歇斯底里」的反應,顯示兩人會面並未能夠為氣球事件後緊張升級的美中關係降溫。

華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)19日對此指出,拜登政府試圖在慕尼黑修復與北京的關係,卻被中方「甩開伸出的手」(China slapped away America’s outstretched hand)。布林肯與王毅的會面表明,北京無意緩和與美國的關係。

中國接下來發動一系列破壞美國形象和支持俄國總統普廷的外交和宣傳攻勢,官方媒體大肆渲染美國是破壞俄羅斯到德國的北溪天然氣管線的幕後黑手,以及俄亥俄一列運送有毒物質火車脫軌事故造成的環境災難。中國外交部還將其發佈的「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告翻譯成英文,分發給西方媒體記者。

美國之音(VOA)中文網23日報導,美國智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)高級研究員辛格頓(Craig Singleton)指出,美中關係接下來只會更糟,雙方之間幾乎沒有信任,中國最近的激烈言詞,是試圖轉移其在間諜氣球活動中遭遇的尷尬。

美國駐中國大使勃恩斯在推特發文,指中國對美國的指控是「粗暴的宣傳,不是大國應有的風範。」(擷取自勃恩斯推特)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法