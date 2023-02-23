蘋果香！中國技職搶學生註冊送「iPhone14」 1天接上百通電話

中國一所學校公布招生活動，只要新生報到註冊，就免費送iPhone14。（左圖翻攝微博、右翻攝自果官網）

2023/02/23 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕近年學校招生的方式越來越多元，中國四川省一所技職學校發布公告，只要新生完成報到註冊手續之後，就能「免費」獲得一支iPhone14手機，若不要手機，還可享受等額助學金。消息引起中國網友熱議，校方更透露，招生活動剛推出，1天內就接到上百通電話詢問。

綜合中媒報導，位在資陽市的「四川希望汽車職業學院」（相當於我國的技術學院）21日公告，2023年入學的所有新生均有權獲贈iPhone14全新手機，若不要手機者，可享等額現金的專項助學金作為補貼生活費之用。此外，學生可申辦「國家生源地無息助學貸款」每年人民幣1.2萬元（約新台幣5萬2892元）；符合國家政策條件的學生可享國家助學金每年人民幣2100至4500元（約新台幣9256至1萬9834元）。

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報導指出，校內工作人員證實，公告內容是真實有效的，而自從21日公布消息後，校方已經接到上百通電話詢問。工作人員也提到，學校的出發點就是為了滿足職業教育的需要，讓來校內的新生能及時享受數字化資源的便捷，這也是學習所需要的。

不過，消息曝光後，仍有不少網友質疑該校做法是否合適，認為學校是為了招生而炒作。對此四川省教育廳相關工作人員表示將調查是否合法。

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