政治陰霾下 香港民主黨無法辦春茗

香港民主黨近日籌辦春茗，卻先後三次遭宴會場所拒絕或臨時取消，令春茗無法如期舉辦。圖為鳥瞰香港景。（法新社）

2023/02/23 16:04

〔中央社〕香港國安法實施後，泛民主派不少組織已自行解散或處於「冰封」狀態，只有民主黨不時仍有活動，但該黨近日籌辦春茗時卻遇上困難，令人覺得一股強大的政治陰霾仍然籠罩在該黨之上。

綜合本地媒體日來的報導，民主黨近日籌辦春茗，卻先後三次遭宴會場所拒絕或臨時取消，令春茗無法如期舉辦。

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民主黨主席羅健熙昨天向本地媒體說，該黨最初原定於19日舉辦春茗，事前曾聯絡一家酒店，但遭推卻。

其後，他們找了九龍佐敦另一家酒店，對方願意承辦，但在宴會舉行前兩天，相關酒店聲稱「緊急維修」，令春茗無法進行。

為此，民主黨把春茗改至20日，並獲葵涌一家酒家承辦，但這家酒家在宴會舉辦前兩個小時卻通知該黨，聲稱內部「緊急維修」，無法提供晚餐。

羅健熙對事件感遺憾，並表示該黨在安排20日的春茗時，為免節外生枝，已對活動資料及地點保密，而舉辦春茗的目的，只想在疫情結束及社會復常後與會員聚餐交流，沒想到簡單聚餐也遇上這樣多的「巧合」和困難。

他在談話中沒有猜測相關酒店和酒家推卻承辦該黨春茗的原因，但說社會各方都應思考，「為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有什麼益處？」

據表示，相關春茗原有約有200名會員及街坊參加。

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