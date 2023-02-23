佛州槍響3死！ 記者報導死亡槍擊案遭槍殺 另9歲女童遭射殺亡

美國佛州2記者在報導槍擊案時遭槍擊，1死1命危。圖為另家電視記者在醫院前進行報導畫面。（路透）

2023/02/23 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）在當地時間22日上午發生一起槍擊案，1名女子死亡，結果當天下午2名正在現場報導這起槍擊案的記者遭到槍擊，造成1死1傷，隨後又一對母女遭射擊，9歲女童傷重不治，這起連續槍擊案一共造成3死2傷，槍手已被警方逮捕。

據《路透》報導，美國佛州奧蘭多在當地時間22日上午發生一起槍擊案，警方獲報後到場，發現1名年約20歲女子遭槍擊身亡，警方在現場展開追查，結果下午又發生兩起槍擊案，2名男子在車內遭槍擊，1死1重傷，傷者情況危急，這2名男子是當地媒體《Spectrum News 13》的記者和攝影師，他們當時在該社區報導當日上午的槍擊案。

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結果又有一對母女在另一個地點遭槍擊，被發現後緊急送醫，母親仍未脫離危險，年僅9歲的女孩因傷勢過重不幸去世。

奧蘭多警方最終逮捕了19歲男子摩西（Keith Melvin Moses），他是今天導致3人死亡、2人受傷的一系列槍擊案的嫌疑人，警方表示他與第一名槍擊案女性死者相識，但與2名記者、1對母女沒有任何關係，目前正在調查其槍擊動機。

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