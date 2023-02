激鬥畫面！ 俄軍14輛主戰車 在盧甘斯克森林被擊毀

2023/02/23 16:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,俄烏雙方目前在烏東地區激烈交戰,推特流出一段烏克蘭武裝部隊在盧甘斯克州(Luhansk)的克雷明納(Kreminna)森林摧毀了俄軍14輛主戰車。

推特帳號「@MrFukkew」PO出一段影片,可以看到影片中烏克蘭某處森林內,燃起了熊熊大火,濃密的黑煙伴隨著白煙上升,森林內有許多被炸毀的俄軍戰車殘骸,「@MrFukkew」在推文中表示「烏克蘭的捍衛者們在烏克蘭東部盧甘斯克地區的克雷明納森林摧毀了大約14輛俄軍戰車,俄軍的戰車突擊攻勢無效。」

俄烏戰爭即將屆滿1年,俄軍正在加大烏東地區的攻勢,想在1週年時取得明確的戰果,前美國海軍陸戰隊隊、烏克蘭國際志願軍人員奧芬貝克(Troy Offenbecker)受訪時表示,目前烏俄戰爭戰鬥最激烈的前線巴赫姆特已成「絞肉機」,前線傷亡慘重,前線士兵的平均預期壽命僅4小時。

Ukrainian defenders destroyed around 14 Russian tanks in the forest of Kreminna, Luhansk region, eastern Ukraine. The Russian tank assault didn't work out well.#Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #RussianArmy #tank pic.twitter.com/KHhUPgMvez