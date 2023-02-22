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    陪卡特走人生最後一哩路 美小鎮居民不捨

    對於美國喬治亞州平原鎮（Plains）農村居民而言，只有一樣事物比當地著名特產花生更受人愛戴，那就是前總統卡特（Jimmy Carter），因為這裡是他的故鄉。（美聯社資料照）

    對於美國喬治亞州平原鎮（Plains）農村居民而言，只有一樣事物比當地著名特產花生更受人愛戴，那就是前總統卡特（Jimmy Carter），因為這裡是他的故鄉。（美聯社資料照）

    2023/02/22 14:10

    〔中央社〕對於美國喬治亞州平原鎮（Plains）農村居民而言，只有一樣事物比當地著名特產花生更受人愛戴，那就是前總統卡特（Jimmy Carter），因為這裡是他的故鄉。

    法新社報導，平原鎮及鎮上600名居民因卡特而名聲大噪，因為他而有了觀光收入，也因為他而招來大批的記者，特別是他人生幾個關鍵時刻：贏得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）、結婚75週年紀念日、美國總統拜登（Joe Biden）等政要來訪等。

    如今，高齡98歲的卡特返回老家接受安寧療護。這位史上最長壽的美國總統在臨終前，贏得了家鄉民眾滿滿的愛。

    平原鎮老居民克蘭德（Philip Kurland）在他的紀念品店告訴法新社：「總統卡特會永遠活在平原鎮。」他這間紀念品店位在大街一棟建築物內，而這棟建築過去曾為卡特的叔叔所有。

    居民席姆斯（Kelvin Sims）談到卡特時表示：「我們都知道那一天必將到來，每個人都會面對，但我們認為吉米卡特時候未到，因為他是我們的英雄。」

    卡特目前在距離鎮上僅2分鐘車程的簡樸住家中接受安寧療護，在屋外的圍欄及特勤局人員戒護下，訪客不得其門而入。

    這間房子已贈予國家公園管理局（NPS），這也會是卡特及他結縭76年妻子的長眠之地。

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