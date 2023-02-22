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    海域也不放過 加拿大在北極海域發現中國監測浮標

    加拿大軍方去年在北極海域發現中國監測浮標，於近日公開此消息。圖為航行在北極海域的船隻，與本新聞無關。（法新社）

    加拿大軍方去年在北極海域發現中國監測浮標，於近日公開此消息。圖為航行在北極海域的船隻，與本新聞無關。（法新社）

    2023/02/22 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球日前闖入加拿大領空，引起國際爭議，如今加拿大則傳出在北極海域發現中國偵測浮標。加拿大退役軍官認為，偵測浮標主要用於監測美國在北極的核動力潛艦路線，繪製海床及冰層厚度圖，顯示中國對北方海域發生的變化很感興趣。

    根據加拿大「環球郵報」報導，加拿大軍方展開「透明行動」（Operation Limpid），於2022年秋天在北極海域發現並攔截中國監測浮標，加拿大國防部媒體發言人Daniel Le Bouthillier沒有進一步提供浮標的相關資訊，僅證實攔截浮標消息為真。

    他在聲明稿中指出，國防部和加拿大武裝部隊意識到中國試圖利用民軍兩用設備監測加拿大空域和海域；但與監測浮標有關細節，發言人以「為維持透明行動完整性」為由拒絕透露。

    加拿大退役中將戴伊（Michael Day）表示，中國的監測浮標很可能用於監測美國在北極的核動力潛艦行進路線，同時繪製海床和冰層厚度圖。此舉顯示中共對北方海域的關注，當近年氣候變化導致冰層融解，海域將變得更適合船隻潛艦航行。

    他另補充，與大多數國家一樣，中共對北方正在發生的重大變化非常感興趣，且中國船隻穿越北極的時間比繞行南美洲相比，時間要短得多。除密切關係加拿大和美國的軍事行動，中共也對開發北極海床的能源儲量很感興趣。

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