中國精神疾病患者失蹤20天車禍身亡 11年後竟「死而復生」

2012年，一名中國男子走失，家人在尋找20天後接獲噩耗，指男子已經車禍身亡，家屬領屍時遺體面目全非，後來送火化，孰料11年後，這名「走失男子」竟「死而復生」。（翻攝微博）

2023/02/22 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕2012年，一名中國男子走失，家人尋找20天後接獲噩耗，指男子已經車禍身亡，家屬領屍時遺體面目全非，後來送火化；11年後，這名「走失男子」竟再度現身，並與家人彼此相認，「死而復生」。家屬和中國網友都詫異，那麼當初火化的遺體，究竟是誰呢？

綜合中媒報導，中國重慶男子周康羅是一名精神疾病患者，平日住院治療，孰料於2012年某日獨自離開醫院後失蹤；家人尋找他20天，最後有人通報在醫院附近草叢發現一具出了車禍、面目全非的屍體，相關單位獲報後到場處理，認為這具屍體特徵與周康羅相似，判斷遺體就是周康羅，就讓家屬來領屍。

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周康羅的家屬張羅後事，並將其火化，然而11年後，事情出現轉折；中國重慶忠縣公安局人員近日巡邏，發現一名70多歲的流浪漢，人臉比對查無資料，也沒有失蹤人口資訊與其相符，只好先把流浪漢送到救助站，並發布尋人啟事，周家人獲悉，發現流浪漢像極了周康羅，便前往確認。

這名流浪漢雖然口不能言，但是能辨識周家人，還一一寫出他們的名字，確認是周康羅本人無誤。年事已高的周康羅最後由周家人領回，本月20日晚間中國警方工作人員證實確有此事。

雖然事情圓滿落幕，但其家屬與網友都詫異不已，想知道當初被火化的遺體究竟又是誰？也有網友質疑，當初沒有驗DNA就讓家屬領屍，有關單位涉嫌怠忽職守，更有中國網友腦補陰謀論，質疑此案疑點重重，覺得周家人領屍也不驗DNA非常可疑。

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