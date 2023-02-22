欲送勒戒所孫失控 趁洗澡很捅親祖母17刀後自首

19歲孫疑似不滿祖母要把他送進戒毒所，憤而猛捅17刀殺害她。（圖片擷取自推特@hundredfamilies）

2023/02/22 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名19歲男子彼得羅（Pietro Addis）在2021年涉嫌殺害自己的親生祖母。據悉，彼得羅有服用精神藥物和吸食大麻的習慣，其祖母蘇（Sue Addis）考慮將孫子送進勒戒所，疑似因為這個念頭惹怒彼得羅，趁祖母在洗澡時狠砍她17刀致死。

根據每日星報，英國布萊頓一名69歲的知名慈善家蘇，在當地擁有2家頗負盛名的餐廳，然而2021年蘇卻被自己的孫子彼得羅殺死在自家浴室。陪審團透露，當時彼得羅犯案後打電話自首，當警方趕到場後看到蘇的屍體就躺在洗澡水中。

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經過調查發現，彼得羅一直在服用抑鬱症以及過動症的藥物，然而在接受治療期間，他還會吸食大麻，蘇曾與過動症心理學家達芙妮博士（Daphne Keen）聯繫，並解釋了大麻與藥物讓孫子反應遲緩，彼得羅曾向家人表示如果沒有服用過動症藥物什麼也做不了，但大麻又讓他的頭腦停止運轉。

對於犯案動機，一名起訴律師在法庭上表示，當時蘇正在考慮將孫子送進勒戒所；檢察官則透露，蘇去世當天的下午，正在網路上為孫子尋找戒毒方法；彼得羅的辯護律師則稱，服用混合藥物導致偏執型精神疾病，希望能夠以此減刑，目前全案仍在審理中。

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