澳洲智庫：中國至少脅迫19國家強行突破外交困境

澳洲智庫發布報告，表示中共過去3年針對19國家實行脅迫手段，試圖突破外交困境。圖為中國人民舉中國國旗，與本新聞無關。（路透）

2023/02/22 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防戰略智庫「澳洲戰略政策研究所」日前發布報告，自2020年至今，中共越來越頻繁使用「經濟和非經濟脅迫手段」威脅外國政府，達到「中國仍受國際歡迎」目的。報告指出，至少19個國家淪為受害者，而台灣也是中國威脅他國的主因。

「澳洲戰略政策研究所」發布《反擊中國的脅迫外交：優先考量經濟安全、主權和全球秩序》報告 ，內容顯示中共在2020年至2022年間，針對19個國家和歐盟施加各種形式的經濟壓力。

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中共越來越頻繁使用一系列經濟和非經濟威脅手段藉此懲罰、影響和威嚇外國政府，並在外交關係上證明自己廣受各國歡迎，重塑對其有利的全球秩序。報告發現，中共使用威逼手段的頻率遠高於10年前，在2020年達到高峰。這種手段常被用於處理人權、國安、外交等爭議問題。

報告指出，澳洲為最受威逼的國家之一，尤其是澳洲當局呼籲進行武肺溯源獨立調查之後，中共開始進行廣泛的脅迫行動。立陶宛則是第二大受害國，因在國內開設「駐立陶宛台灣代表處」，南韓也難逃其害。

報告認為，中共選擇不同國家實行壓迫手段通常與「國際和台灣打交道、質疑中共的武肺政策、反對中共壓迫新疆、跨越中共『紅線』」等原因有關。報告抨擊，中共使用脅迫手段破壞國際秩序，且將對政府、企業、民間社會團體起到震懾作用，可能導致國家決策者未能保護關鍵利益、捍衛人權，或與其他國家立場保持一致。

報告提出24項政策建議，若單靠各國獨自力量，將難以抵禦中共侵略，因此有必要和志同道合者的夥伴共同努力，民主國家亦需成立「反脅迫國際工作小組」或「共同經濟防禦協定」；一旦中共脅迫大舉入侵，成員國可以相互協助。此外，合作夥伴之間的團結對於克服中共的脅迫至關重要。

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