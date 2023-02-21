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    超酷！ 美運動用品大廠推「3D列印籃球」 已於NBA大賽亮相

    美國知名運動用品大廠之一的威爾森（Wilson）利用3D列印打造的全新籃球「Airless」，不但完全不需要打氣，甚至印出的實體真的能讓NBA選手使用。（圖擷取自Wilson Basketball YouTube）

    美國知名運動用品大廠之一的威爾森（Wilson）利用3D列印打造的全新籃球「Airless」，不但完全不需要打氣，甚至印出的實體真的能讓NBA選手使用。（圖擷取自Wilson Basketball YouTube）

    2023/02/21 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕3D列印技術隨著科技的進步，所能應用範圍已越來越加廣泛，從醫療、交通、穿著等方面，都可以見到使用該技術後的相關產物。近期美國知名運動用品大廠之一的威爾森（Wilson）宣布，他們利用3D列印打造全新籃球，不但完全不需要打氣，甚至印出的實體球真的能讓NBA選手使用。

    綜合外媒報導，美國運動用品大廠威爾森在19日，於官方YouTube頻道釋出2支影片，為展示他們利用3D列印技術製作一款前所未有、名為「Airless」的新世代籃球。據研究團隊表示，3D列印的「Airless」籃球符合一般籃球的所有規格，包括重量、尺寸和彈跳力等。不過研究團隊指出，有別於一般皮革製的實體籃球，3D列印的「Airless」籃球並不需要充氣，因為它是由黑色透明格子和8個面板狀的「裂片」所組合而成。

    而研究團隊也強調，NBA的官方比賽用球目前不會有任何變化，而威爾森在日後仍會繼續製作品質優良的傳統籃球，但他們也會同步研發像是「Airless」這樣的嶄新籃球，「這項運動隨著每一代球員的進步而不斷發展，而品牌合作夥伴則透過創新不斷突破極限，這些都對籃球的未來非常重要」。

    此外，在上週六舉辦的2023年NBA全明星灌籃大賽，「Airless」籃球也在這場比賽裡首次亮相，由休斯頓火箭隊球員馬丁（KJ Martin）在第一輪比賽中，使用這顆球灌籃。

    「Airless」籃球是由黑色透明格子和8個面板狀的「裂片」所組合而成，球可在印出後染成其他顏色。（圖擷取自Wilson Basketball YouTube）

    「Airless」籃球是由黑色透明格子和8個面板狀的「裂片」所組合而成，球可在印出後染成其他顏色。（圖擷取自Wilson Basketball YouTube）

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