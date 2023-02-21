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    軍武新知》比塔江還快！國際防展新型匿蹤潛艇亮相 科技外型吸睛

    阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比國際防務展，昨正式揭開序幕。圖為展覽現場畫面。（法新社）

    阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比國際防務展，昨正式揭開序幕。圖為展覽現場畫面。（法新社）

    2023/02/21 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕國際防務展向來是軍武製造商一展拳腳的舞台。由新銳軍武製造商設計的匿蹤潛艇「克羅諾斯（Kronos）」近日問世，不僅小巧靈活，速度與功能性也相當亮眼，讓前海軍艦長呂禮詩不禁驚嘆「速度竟比塔江還快」。

    《defense express》報導，於阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比國際防務展（IDEX-2023）昨（20日）正式揭開序幕。其中，新創軍武製造商「Highland Systems」開發、阿拉伯聯合大公國製造的匿蹤潛艇「克羅諾斯」原型艇，在此次展覽中首次亮相。

    「克羅諾斯」原型艇以蝠鱝（Mobula）為設計靈感，外型並非傳統的圓柱體設計，看起來更像是科幻電影中的宇宙飛船。該艇使用柴電混合動力，純電模式下，動力及空氣供應可持續36小時，最多搭載10名特戰隊員、且重量僅約10噸。

    「克羅諾斯」水下航速可達每小時50公里（約27節），浮航速度更可達每小時80公里（約43節） ；全艇搭載6枚義大利製黑蠍（Black Scorpion）超輕型魚雷；工作深度100公尺、最大臨界深度則為250公尺。「克羅諾斯」能夠執行多樣任務，商業、救援乃至全方位作戰行動，可謂無所不包。

    前新江軍艦艦長呂禮詩，今天稍早也在臉書分享「克羅諾斯」隱形潛艇的最新消息，除指出「克羅諾斯」航速竟比近日下水的國造塔江艦更快，也感慨表示：「如果『潛艦國造』也如此創新，實在很難讓人不支持」。

    「克羅諾斯」原型艇以蝠鱝為設計靈感，航速竟比塔江艦更快。示意圖。（美聯社）

    「克羅諾斯」原型艇以蝠鱝為設計靈感，航速竟比塔江艦更快。示意圖。（美聯社）

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