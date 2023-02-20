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    脫口秀表演者遭封殺 中國網友好奇「他到底說了什麼？」

    中國脫口秀表演者池子言論惹怒中共，慘遭封殺。（圖擷取自「@ayuan1000」推特）

    中國脫口秀表演者池子言論惹怒中共，慘遭封殺。（圖擷取自「@ayuan1000」推特）

    2023/02/20 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國籍脫口秀表演者「池子」日前在表演中提及中國維吾爾族、調侃中國防疫政策，隨即遭中共全面封殺。雖然YouTube仍能看到搜尋關鍵字，但目前流傳的影片並非表演橋段；對此，許多中國網友反被釣起好奇心，紛喊「急了，他到底說了什麼？」。

    根據《自由亞洲電台》 報導，脫口秀表演者「池子」日前在北美展開巡演，其在溫哥華站表演期間嘲諷中共防疫政策、提及公司內部一名維吾爾族演員外出時「受到限制」，引起中共震怒，且遭海外小粉紅檢舉。經舉報後，池子的小紅書、中國搜尋引擎百度百科頁面皆被撤除，池子的搭擋也受波及，主動刪除巡演相關內容。

    一名不願具名的資深媒體人告訴《自由亞洲電台》，池子的遭遇實際上是很多演藝界人士無法避免的處境。只要不按照官方劇本演出，都可能被小粉紅群起圍剿，並扣上「辱華」帽子，徹底封殺演藝事業。另有知情人士透露，這次池子和搭擋黃西以中共大外宣「文化輸出」的名義進行巡演，池子卻在表演途中吐槽中共，讓中共感到非常尷尬，因此招致中共封殺。

    池子被封殺的消息在網路上引發熱議，許多中國網友在推特上焦急表示「池子到底說了什麼？有聽過的可以舉例子說兩句嗎？好奇死」、「求池子溫哥華影片」。若在YouTube網站輸入「池子」，可以看到關鍵字跳出「北美巡演說了什麼」，不過現在流傳的影片多半都是評論，未來也不清楚是否會再重新上架。

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