敘利亞強震後首都遭空襲 當局批以色列加劇痛苦

2023/02/19 16:37

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞北部才遭遇強震重創,首都大馬士革(Damascus)19日遭遇空襲,至少造成5死、15傷,敘利亞外交部發言人納賽爾(Nasser Kanani)痛批,以色列發動空襲加劇敘利亞痛苦和苦難。

綜合外媒報導,大馬士革在當地時間19日半夜12點半傳出爆炸聲,喀法蘇沙(Kfar Sousa)區一個戒備森嚴綜合大樓被毀,該地區有安全部門、情報總部、伊朗設施。

敘利亞國防部表示,火箭從戈蘭高地發射,該地在1981年被以色列吞併。本次5名罹難者僅1名為軍人,其餘4名死者和15名傷患全是平民,有些傷患傷勢嚴重。對於此事件,以色列軍方則拒絕回應。

納賽爾指責,在敘利亞面對強震之際,以色列此舉無疑加劇敘利亞痛苦和苦難。他還要求聯合國安理會關注此次空襲並有所作為。

總部設在英國的戰爭監測機構敘利亞人權觀察站長拉米(Rami Abdel Rahman)表示,「這是以色列對敘利亞首都發動最致命的襲擊」,襲擊發生在伊朗文化中心附近,預估死亡人數可能達15人。

以色列近年來以襲擊敘利亞境內伊朗、真主黨武裝分子為由,對敘利亞發動數百次攻擊,但是以色列很少承認行動。而真主黨領導的伊朗代理民兵現在控制敘利亞首都大馬士革周圍郊區、該國東部、南部和西北部。

Israel just bombed a residential building in Damascus, Syria. Is Israel competing with the earthquake? pic.twitter.com/fMuKmcadKj

This is the result of the #Israeli Air Strike at #Syria tonight:

- A building in use of #IRGC Quds Force was targeted in #Damascus. (8 terrorists killed)

- A #Syrian Early Warning radar was destroyed in Shahba, Suweyda

- A #Syrian SAM system was destroyed in Al-Kiswah, #Damascus. pic.twitter.com/RvstQGL7MH