外交官遭非洲聯盟驅逐出場 以色列政府譴責：受仇恨驅使

非洲聯盟舉行第36屆開幕式，以色列代表卻遭保安帶離會場。圖為非洲國家元首與聯合國秘書長在開幕式上合影。（路透）

2023/02/19 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕上週六（18日）非洲聯盟（African Union）舉行第36屆大會開幕式，以色列代表卻遭逐出會場，引爆以色列與非洲多個國家的外交之爭。

根據《路透》報導，非洲聯盟上週六於衣索比亞舉行年度峰會，然而開幕式上，以色列外交官巴爾利（Sharon Bar-li）卻直接被帶離會場。以色列是否應加入非洲聯盟的爭議，已然浮上檯面。

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事件發生後，以色列外交部立即發出聲明：「以色列對於非洲事務副主任巴爾利大使，遭帶離非洲聯盟會場的事件，予以嚴厲譴責。巴爾利是經過認可的觀察員，且持有合法的入場文件」。

對此，非洲聯盟首席發言人卡隆多（Ebba Kalondo）表示，以國外交官巴爾利之所以被帶離會場，是因為她並非以色列駐衣索比亞大使，也並非原訂列席的官員。

以色列外交部將事件歸咎於南非、阿爾及利亞從中作梗，斥責兩國公然把持非盟，且顯然是受到「仇恨」驅使，聲明中強調：「企圖取消以色列的觀察員地位，於非洲聯盟的組織法中完全沒有依據」，以國政府將立刻傳喚南非大使到案說明。

南非政府則駁斥了以色列的說法，稱以國在非盟的觀察員身分尚未得到批准。南非外交部官員莫涅拉（Clayson Monyela）告訴記者：「在非盟正式決議給予以色列觀察員身分之前，沒有理由讓該國代表進入會場」。莫涅拉也重申，事件與南非或阿爾及利亞無關，僅是單純的原則問題。

南非執政黨「非洲民族議會（African National Congress）」始終對外表態，支持巴勒斯坦的獨立建國事業。阿爾及利亞代表團尚未針對事件發表評論。

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