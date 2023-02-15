繼續獲重用！ 烏克蘭國防部長確定留任

烏克蘭國防部長列茲尼科夫確定留任。（法新社）

2023/02/15 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕先前消息傳出，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）即將去職，遺缺由將由烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任。不過列茲尼科夫15日證實，他已獲得總統澤倫斯要求他續擔任國防部長，他也將繼續承擔此重責大任。

列茲尼科夫接受《路透》採訪被問及他是否希望在未來幾個月繼續擔任國防部長時，他回答說：「是的，這是總統的決定。」

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列茲尼科夫說，澤倫斯基總統要求他繼續擔任國防部長，但也討論了未來領導一場法律戰的角色，以確保俄羅斯的戰爭罪行受到懲罰。雷茲尼科夫說，他希望戰爭結束後，能擔任這一職務。

在近期澤倫斯基宣布打貪後，烏克蘭國防部內部爆出採購醜聞，先前已有一名副部長遭解職及調查，另有一名副部長自請離職，烏克蘭國防部的內部醜聞也讓列茲尼科夫承受極大壓力。

此前，澤倫連斯基所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）主席阿拉卡米亞（David Arakhamia）5日曾對話放話，稱列茲尼科夫將被撤換，防長一職由現年37歲的國防部情報總局局長布達諾夫接任。他指出，烏克蘭的「部隊」機構，如國防部，不應由政治人物領導，而應由職業國防或安全官員出任。

先前在記者會時列茲尼科夫曾被問到是否會離開國防部，當時列茲尼科夫回應，表示任何人事決定都取決於總統澤倫斯基的安排。

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