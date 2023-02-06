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    烏克蘭國防部長暫留任2大原因曝光！ 未來去向揭曉

    關鍵軍援會議在即，加上俄軍蠢蠢欲動，烏克蘭國防部長列茲尼科夫將暫時留任。（路透）

    關鍵軍援會議在即，加上俄軍蠢蠢欲動，烏克蘭國防部長列茲尼科夫將暫時留任。（路透）

    2023/02/06 20:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕先前消息傳出，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）極可能在本週去職，不過烏克蘭執政黨「人民公僕黨」6日發佈最新消息指出，列茲尼科夫將暫時留任，主要是考慮到各國防長即將於2月14日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），舉行下一波軍援烏克蘭的關鍵會議，同時情報顯示，俄軍可能在近日蠢動。

    據《金融時報》5日報導，根據烏克蘭官員掌握的情資，俄羅斯可能趁著西方主戰車等新式武器尚未運交烏克蘭之前，最快在未來10天發動大規模攻勢，而俄國總統普廷已指示俄軍，完全佔領包含盧甘斯克與頓內茨克在內的整個頓巴斯地區。

    烏克蘭公共電視台《Hromadske TV》報導，人民公僕黨主席人阿拉哈米亞（David Arakhamia）6日澄清說，國防領域的人事變動本週不會發生，但他證實，列茲尼科夫之後將轉任戰略工業部長。

    烏克蘭最高拉達（國會）國家安全、國防和情報委員會成員貝祖格拉（Mariana Bezugla）也指出，本週不會進行國防部和戰略工業部的首長異動。「我們正全面評估蘭斯坦軍援會議之前的系統風險，並考慮到（俄軍）可能的攻擊。」

    報導稱，來自人民公僕黨派系的消息來源也證實，遺缺由將由烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任。

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