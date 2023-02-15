為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    造化弄人！「睡美人洞」受困獲救 泰國球員赴英求學猝逝

    2018年泰國一支少年足球隊受困「睡美人洞」多日引起國際關注。但當年幸運獲救的足球隊隊長多姆（圖中者）如今赴英國求學，近日竟不幸猝逝。（美聯社）

    2018年泰國一支少年足球隊受困「睡美人洞」多日引起國際關注。但當年幸運獲救的足球隊隊長多姆（圖中者）如今赴英國求學，近日竟不幸猝逝。（美聯社）

    2023/02/15 20:24

    〔即時新聞／綜合報導〕2018年泰國足球隊受困「睡美人洞」事件轟動國際社會，雖最終足球隊全員成功脫困。但命運卻造化弄人，近日就傳出一名獲救的足球隊成員在英國不幸猝逝。

    英國廣播公司《BBC》今（15）日報導，2018年於泰國清萊府睡美人洞獲救的「野豬」足球隊隊長多姆（Duangpetch Promthep）12日在英國一間足球學校的宿舍被發現失去知覺並送醫急救，但他仍在14日不幸離世。

    今年17歲的多姆2022年曾在Instagram上宣布他獲得獎學金，並將前往英國萊斯特郡（Leicestershire）的布魯克豪斯學校足球學院（Brooke House College Football Academy）就讀。

    而多姆曾經的球隊隊友帕拉恰（Prachak Sutham）則表示：「你去英國前我們最後一次見面時，我還開玩笑說等你回來我要你的簽名。好好睡吧，親愛的朋友，我們永遠是13個人在一起。」

    2018年泰國足球隊師生受困「睡美人洞」事件造成國際轟動，各國都派員參與救援行動，當時多姆才13歲；最終在受困9天後，師生全員獲救，事件也成為全球焦點，後續更有不少相關電影與書籍推出，連串流平台「Netflix」去年也推出有關睡美人洞事件的迷你劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    睡美人洞救援行動過1年半 泰海豹軍官血液感染不治
    2019/12/28 10:14

    睡美人洞救援行動過1年半 泰海豹軍官血液感染不治
    足球隊受困逾2週奇蹟獲救 泰國神秘睡美人洞開放
    2019/11/02 13:02

    足球隊受困逾2週奇蹟獲救 泰國神秘睡美人洞開放

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    泰受困洞穴案一週年 足球少年重回現場悼逝世英雄
    2019/06/24 22:10

    泰受困洞穴案一週年 足球少年重回現場悼逝世英雄
    泰足球隊全數救出後 睡美人洞將變成...
    2018/07/12 06:49

    泰足球隊全數救出後 睡美人洞將變成...

    急速降溫猝死率高「禦寒被」穩循環！
    泰足球小將洞穴脫困奇蹟 可望搬上大銀幕
    2018/07/12 06:00

    泰足球小將洞穴脫困奇蹟 可望搬上大銀幕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播