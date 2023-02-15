造化弄人！「睡美人洞」受困獲救 泰國球員赴英求學猝逝

2018年泰國一支少年足球隊受困「睡美人洞」多日引起國際關注。但當年幸運獲救的足球隊隊長多姆（圖中者）如今赴英國求學，近日竟不幸猝逝。（美聯社）

2023/02/15 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕2018年泰國足球隊受困「睡美人洞」事件轟動國際社會，雖最終足球隊全員成功脫困。但命運卻造化弄人，近日就傳出一名獲救的足球隊成員在英國不幸猝逝。

英國廣播公司《BBC》今（15）日報導，2018年於泰國清萊府睡美人洞獲救的「野豬」足球隊隊長多姆（Duangpetch Promthep）12日在英國一間足球學校的宿舍被發現失去知覺並送醫急救，但他仍在14日不幸離世。

請繼續往下閱讀...

今年17歲的多姆2022年曾在Instagram上宣布他獲得獎學金，並將前往英國萊斯特郡（Leicestershire）的布魯克豪斯學校足球學院（Brooke House College Football Academy）就讀。

而多姆曾經的球隊隊友帕拉恰（Prachak Sutham）則表示：「你去英國前我們最後一次見面時，我還開玩笑說等你回來我要你的簽名。好好睡吧，親愛的朋友，我們永遠是13個人在一起。」

2018年泰國足球隊師生受困「睡美人洞」事件造成國際轟動，各國都派員參與救援行動，當時多姆才13歲；最終在受困9天後，師生全員獲救，事件也成為全球焦點，後續更有不少相關電影與書籍推出，連串流平台「Netflix」去年也推出有關睡美人洞事件的迷你劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法