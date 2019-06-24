泰受困洞穴案一週年 足球少年重回現場悼逝世英雄

2019-06-24 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕去（2018）年6月曾引起全世界關注的泰國足球隊受困洞穴案，12名受困長達17天的少年，今（24）日回到事發現場，為自發拯救他們而喪命的前海軍士官長沙曼（Saman Kunan）進行佛教悼念儀式。

據《路透》報導，去年6月泰國清萊府「睡美人洞救援行動」，12名足球隊少年連同教練13人，因暴雨受困洞穴長達17天，期間受到來自世界廿餘國、共計數百位志願者投入救援。

今日為事件一週年，12名少年回到事發現場，為自發協助救援而喪命的潛水員、前泰國海軍士官長沙曼（Saman Kunan）進行佛教儀式。沙曼當時負責運送氧氣，卻在睡美人洞地下通道長達5個小時的潛水回程中不幸溺斃。

這個名為「野豬隊」（Moo Pa）的足球隊，年齡介於11歲至16歲之間，和教練在去年此時進入睡美人洞，因雨季來臨，暴雨讓洞穴瞬間積水滿漲，一行人被困長達17日。

報導指出，12名足球隊少年一致身穿黃衣，在教練的陪同之下，以沙曼的名義奉獻財物給僧侶，來紀念他英勇無私的事蹟。足球隊助理教練伊卡波（Ekkapol Chantawong）向《路透》表示：「我想要感謝士官長沙曼，如果沒有他，我和大夥不會站在這裡。」

沙曼的遺孀瓦勒普（Waleeporn Kunan）與足球隊員們同住在一個地區，她向媒體表示，這些孩子們時常對她表達感激之情，她說：「每次他們看到我，就像剛被救出來的當時一樣，熱情地向我奔來。」

事發已過一年，大眾對此事件的好奇心仍未減少，截至目前已有2本與此事件相關書籍出版。影音平台巨擘網飛（Netflix）今年4月亦簽署合約，欲將此救援行動改編成迷你影集。好萊塢也預計將此事件拍成電影「洞穴」（The Cave）。

另外，包括伊卡波在內，足球隊中數名成員的身世也受到相當大的注目。他們曾是泰緬邊境的「無國籍」少數民族，如今已獲泰國政府賦予公民身分，足球隊的少年們也被視為「泰國國寶」。

伊卡波表示：「我們足球隊就是要讓孩子們，尤其是『邊界』的孩子們，有個可以踢足球的地方。讓他們擁有自己的球場，以及更明亮的未來。」

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