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    擔心加冕大典「有毒」 哈利王子未表態是否出席

    哈利王子和妻子梅根至今仍未決定是否參加英國國王的加冕典禮。資料照。（路透）

    哈利王子和妻子梅根至今仍未決定是否參加英國國王的加冕典禮。資料照。（路透）

    2023/02/15 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕英國將於今年5月6日舉行睽違70年的君王加冕典禮，查爾斯三世想讓自己的兒孫們見證加冕大典，但據消息人士透露，哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）至今仍未決定是否參加這場加冕典禮。

    綜合外媒報導，無論國王本人或威廉王子（Prince William），都沒有直接與哈利王子談過加冕大典的相關事宜。據了解，哈利王子希望在典禮前，能與他的父親和哥哥進行一次正式會面。

    一位消息人士透露：「如果典禮當天的氣氛，如同女王登基70年白金禧（Platinum Jubilee）、或女王的葬禮那般「有毒（toxic）」，哈利就不會出席。他的立場從未動搖」，消息人士也強調「哈利想跟他的家人和解，但截至目前為止，一切沒有任何改變」。

    儘管有報導稱，英國王室對哈利在回憶錄《備胎（Spare）》中的指控感到憤怒，但王室成員對哈利出席典禮一事仍「滿懷期待」，英國政府正在研擬措施，因應哈利王子可能在加冕禮前後48小時內快閃英國。

    外媒也提出另一可能性，即哈利王子獨自出席活動，妻子梅根則留在美國加州的家中，因為5月6日當天是亞契王子（Archie Mountbatten-Windsor）的4歲生日。對此，王室消息人士說：「無論他們（哈利一家）最終如何決定，都將一起行動」。

    上月哈利王子接受電視台採訪時曾談及加冕禮：「從現在到典禮當天可能會發生很多事。但你知道，我永遠是開放的，主動權在他們手上」，他更表示：「有很多事需要討論，但我真的希望他們願意坐下來談談（ I really hope they are willing to sit down and talk about it）」。

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