擔心加冕大典「有毒」 哈利王子未表態是否出席

哈利王子和妻子梅根至今仍未決定是否參加英國國王的加冕典禮。資料照。(路透)

2023/02/15 17:29

〔即時新聞/綜合報導〕英國將於今年5月6日舉行睽違70年的君王加冕典禮,查爾斯三世想讓自己的兒孫們見證加冕大典,但據消息人士透露,哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)至今仍未決定是否參加這場加冕典禮。

綜合外媒報導,無論國王本人或威廉王子(Prince William),都沒有直接與哈利王子談過加冕大典的相關事宜。據了解,哈利王子希望在典禮前,能與他的父親和哥哥進行一次正式會面。

一位消息人士透露:「如果典禮當天的氣氛,如同女王登基70年白金禧(Platinum Jubilee)、或女王的葬禮那般「有毒(toxic)」,哈利就不會出席。他的立場從未動搖」,消息人士也強調「哈利想跟他的家人和解,但截至目前為止,一切沒有任何改變」。

儘管有報導稱,英國王室對哈利在回憶錄《備胎(Spare)》中的指控感到憤怒,但王室成員對哈利出席典禮一事仍「滿懷期待」,英國政府正在研擬措施,因應哈利王子可能在加冕禮前後48小時內快閃英國。

外媒也提出另一可能性,即哈利王子獨自出席活動,妻子梅根則留在美國加州的家中,因為5月6日當天是亞契王子(Archie Mountbatten-Windsor)的4歲生日。對此,王室消息人士說:「無論他們(哈利一家)最終如何決定,都將一起行動」。

上月哈利王子接受電視台採訪時曾談及加冕禮:「從現在到典禮當天可能會發生很多事。但你知道,我永遠是開放的,主動權在他們手上」,他更表示:「有很多事需要討論,但我真的希望他們願意坐下來談談( I really hope they are willing to sit down and talk about it)」。

