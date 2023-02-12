「能帶哈利回來嗎？」 查爾斯三世尷尬回應......

查爾斯三世8日出席東倫敦大學創校125週年紀念活動，意外發生尷尬瞬間。（法新社）

2023/02/12 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕一位男子當面要求英國國王「把哈利（Prince Harry）帶回來」，意外讓英王自Netflix紀錄片《哈利與梅根》、回憶錄《備胎》推出後，首次公開「談論」哈里王子。

根據《鏡報》報導，查爾斯三世（King Charles III）8日出席東倫敦大學（University of East London）創校125週年紀念活動，替該校的新醫院剪綵。英王抵達會場後熱情的與學生握手致意，一名男子竟突然高聲喊道：「請把哈利帶回來，你能把哈利帶回來嗎？（Bring back Harry please, can you please bring him back please, Sir?）」

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查爾斯三世一時間似乎反應不過來，反問他：「誰？（Who?）」，接著才說道「那會很好」（It would be nice），並迅速離開現場，尷尬過程被現場民眾全程錄下。

英王與他的小兒子關係坎坷。哈利和妻子梅根（Meghan Markle）2020年退出王室後開始暢所欲言，不僅稱家人「種族歧視」，還大爆自己的「破處、吸毒」經驗，形同與王室撕破臉；英國王室則對哈利的行徑抱持「不抱怨、不解釋」態度，雙方關係微妙，始終是媒體追逐的熱議話題。

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