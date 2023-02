「能帶哈利回來嗎？」 查爾斯三世尷尬回應......

查爾斯三世8日出席東倫敦大學創校125週年紀念活動,意外發生尷尬瞬間。(法新社)

2023/02/12 14:43

〔即時新聞/綜合報導〕一位男子當面要求英國國王「把哈利(Prince Harry)帶回來」,意外讓英王自Netflix紀錄片《哈利與梅根》、回憶錄《備胎》推出後,首次公開「談論」哈里王子。

根據《鏡報》報導,查爾斯三世(King Charles III)8日出席東倫敦大學(University of East London)創校125週年紀念活動,替該校的新醫院剪綵。英王抵達會場後熱情的與學生握手致意,一名男子竟突然高聲喊道:「請把哈利帶回來,你能把哈利帶回來嗎?(Bring back Harry please, can you please bring him back please, Sir?)」

查爾斯三世一時間似乎反應不過來,反問他:「誰?(Who?)」,接著才說道「那會很好」(It would be nice),並迅速離開現場,尷尬過程被現場民眾全程錄下。

英王與他的小兒子關係坎坷。哈利和妻子梅根(Meghan Markle)2020年退出王室後開始暢所欲言,不僅稱家人「種族歧視」,還大爆自己的「破處、吸毒」經驗,形同與王室撕破臉;英國王室則對哈利的行徑抱持「不抱怨、不解釋」態度,雙方關係微妙,始終是媒體追逐的熱議話題。

