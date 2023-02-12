哈利、梅根將受邀出席查爾斯三世加冕大典 避免王室公關危機

哈利王子和妻子梅根將受邀參加查爾斯三世的加冕大典。（法新社）

2023/02/12 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）將受邀參加國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕大典，王室官員將要求2人盡快作出答覆。

根據《鏡報》報導，英國白廳消息人士透露，哈利夫婦已被列入賓客名單，白金漢宮官員將要求這對夫婦盡快做出決定，須於4月初的期限前回覆邀請。儘管上月哈利王子的回憶錄發表後，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫婦與王室間的關係便陷入緊張，但2人仍被邀請出席。

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外媒表示，白金漢宮希望制定周延計劃，確保哈利夫婦不會讓5月6日在西敏寺舉行的加冕典禮蒙上陰影。一位消息人士告訴記者，計劃「正如期進行，以確保典禮盡可能順利，絕不發生任何戲劇性的差錯（without any drama）」。

一位王室專家則對此事表示看法，認為邀請哈利夫婦出席加冕禮，是基於「戰略考量」，避免國王日後身陷公關危機，「就公共關係而論，這是合理的發展。如果查爾斯三世拒絕邀請哈利和梅根，2人就能把『輕視』當作新的武器」。

官方的2000人賓客名單尚未正式確定，白金漢宮正在與唐寧街、英國外交部進行最後確認；據了解，哈利夫婦將在未來幾週內收到邀請函。此前各國媒體不斷臆測2人是否出席，也有報導認為他們並不打算就此與王室和解。

查爾斯三世的加冕大典將於5月6日在西敏寺舉行。（路透）

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