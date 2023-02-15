消滅烏克蘭文化？俄對至少6000名烏國兒童進行「再教育」

調查顯示俄至少關押了6000名烏克蘭兒童，疑似進行「再教育」。烏克蘭兒童示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2023/02/15 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發即將屆滿一年，有跡象顯示，俄羅斯除了攻佔烏克蘭領土外，還至少關押了6000名烏克蘭兒童，他們被俄羅斯當局帶到俄控制的克里米亞或俄羅斯境內，疑似進行「再教育」。

據《路透》報導，美耶魯大學公共衛生學院人道主義研究實驗室獲美國國務院支援，對這場戰爭俄羅斯侵犯人權與戰爭罪進行調查，研究人員確認，俄羅斯至少43個關押烏克蘭兒童的集中營和其他設施，是屬於莫斯科去年2月入侵烏克蘭以來運營的「大規模系統化網路組織」的一部分。

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報告指出，被關押的烏克蘭兒童，包括那些父母健在或有明確家庭監護權人的兒童、被俄羅斯視為孤兒的兒童，以及在俄羅斯入侵前，由烏克蘭國家機構收容、監護權不明確或不確定的兒童，研究人員雷蒙德（Nathaniel Raymond）直言：「根據我們的調查，設立這些營地設施的主要目的似乎為了政治再教育。」

研究發現的最小兒童只有4個月大，其中一些營地甚至對年僅14歲的兒童進行軍事訓練，不過目前還沒有發現把這些受過軍事訓練的烏克蘭孩童部署到戰鬥中的證據。

美國國務院發言人普萊斯表示：「我們對應對戰爭罪、烏克蘭境內暴行負責的人的追查工作一直在進行。至今還沒有被我們制裁的人，並不表示未來不會被制裁。」

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