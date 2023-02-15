爽吃生魚片驚見透明條狀物狂蠕動 唐吉軻德發言人：寄生蟲難免

唐吉軻德生魚片竟有寄生蟲還在蠕動。（圖片取自臉書@Jayice Tan）

2023/02/15 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一對夫妻日前到日本知名商場「唐吉軻德」買了一盒生魚片蓋飯回家享用。怎料，快吃完後才發現生魚片上，竟有一條透明細長的寄生蟲正在蠕動。噁心畫面氣的兩人將此事發布在臉書上，引發網友撻伐，而唐吉軻德也緊急作出回應。

綜合外媒報導，新加坡一名網友在臉書發文表示，日前與丈夫到唐吉軻德購買一碗他們最愛的生魚片蓋飯回家享用，正當他們快吃完才發現，一塊生魚片上竟出現不尋常的東西，仔細一看透明條狀物還會蠕動。原PO氣憤的說，一隻活生生的寄生蟲就在蓋飯裡，完全無法想像到底有沒有吃進去。原PO更將寄生蟲蠕動的影片放到網路上，引起大量網友在底下留言。

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輿論炎上後，新加坡唐吉軻德發言人緊急出面表示，正在與當事人取得連繫。他解釋，儘管公司一直以來努力確保食物的品質，但寄生蟲若鑽入魚類或海鮮體內深處，可能還是無法完全移除，寄生蟲是在水生環境自然繁殖，所以在野生捕撈到的魚類及海鮮的寄生蟲，並不罕見。

但發言人也強調，經過冷凍或60℃以上高溫充分烹調可以避免大部分的寄生蟲殘留。而新加坡食品局（SFA）呼籲，免疫力較低的脆弱族群，例如孕婦、孩童、老年人、罹患糖尿病等慢性病者，不建議食用生魚片。

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