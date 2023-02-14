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    軍情動態》回饋最大軍火客戶 俄擬與印度分享「王牌戰車」技術

    俄羅斯準備與印度分享T-14主戰車（見圖）技術。（法新社資料照）

    俄羅斯準備與印度分享T-14主戰車（見圖）技術。（法新社資料照）

    2023/02/14 21:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯以「阿瑪塔重型履帶通用平台」（Armata）為基礎研發的T-14主戰車（T-14 Armata Main Battle Tank），為俄軍最新銳主戰車，號稱「最致命戰車」，如今莫斯科宣布，將與印度分享T-14相關技術，以便共同為印度國家軍隊開發主戰車。

    據俄國官媒大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）13日報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局副局長德羅日佐夫在印度2023航空展會場上宣布這項消息。他被問及印度是否接受俄羅斯關於聯合開發基於Armata的主戰車提議時表示：「俄羅斯方面計劃利用現代俄羅斯戰車製造技術，參與印度主戰車的聯合開發。」

    他稱，印度正計劃宣佈在其境內開發和生產主戰車的國際招標，該主戰車將由印度企業生產。德羅日佐夫強調，所要求的戰車戰術和技術特徵將在招標文件中列出，在這件棘手的事情上，俄羅斯要幫助印方。

    由於俄烏戰爭表現不如宣稱理想，加上經濟制裁造成生產線緊繃，俄羅斯軍火出口大受影響，今年出口量預計將暴跌。不過，印度、中國和東南亞國家還是持續跟俄國做軍火生意，其中印度為俄國軍火最大買家，俄國軍火2成的訂單都來自印度。

    印度至今仍未明確定譴責俄國入侵烏克蘭。據俄羅斯國營媒體《國際傳真社》（Interfax）12日報導，俄國在過去5年提供印度約130億美元（約4536.1億元台幣）的武器，印度目前向俄國採購武器和軍事裝備價值的訂單也超過100億美元 （約3024億元台幣）。

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