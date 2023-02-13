小粉紅造謠美軍引爆核彈造成土敘強震 中國網友傻眼痛批自家人

土敘發生百年強震後，傳出有不少中國小粉紅在各大社群平台上，以「土耳其地震是美軍引爆核彈導致」等言論發文、拍影片，藉此博取流量與關注。（圖擷取自推特）

2023/02/13 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊境6日發生百年強震，造成2國人民死傷慘重，引發國際關注。正當各國協助救災之際，竟傳出有不少中國小粉紅在各大社群平台上，以「土耳其地震是美軍引爆核彈導致」等言論發文、拍影片，並且到處大肆宣揚，荒謬行徑令自家人也忍不住紛紛痛罵開嗆。

土敘百年強震發生後，在中國微博、網易、抖音、百度等網路社群平台上，除了出現毫無人性的嘲諷言論，更出現不少內容十分荒謬的「陰謀論」，像是1名抖音用戶「中分小隊長」在發生地震後第一時間，不但沒有關心土敘2國的災民安危，反而是以「土耳其媒體懷疑地震是美軍基地引爆的小型核彈」為題拍短影片，藉此博取流量與關注。

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從這支影片可看到，這名中國網友先是提到，這次在土耳其與敘利亞發生的地震很不尋常，接著將造成數萬人死亡的地震發生的原因，矛頭直指美國駐土耳其的一處軍事基地，並直言正是因為裡面有放置核彈，加上正好位在震央中心，才導致不尋常的地震發生。

事後該名網友的這支影片，因被網友們痛罵「吃人血饅頭」而將其刪除，但仍有不少網友將這荒謬的影片下載後，轉發到其他社群網站分享。此外，與該網友抱持相似的「陰謀論」貼文與影片，事後仍大量充斥在其他中國網路社群平台上，荒謬的內容也令一些看不下去的中國網友，忍不住跟著其他外國網友一起痛罵自家人。

這些網友紛紛表示，「核彈要震到8級似乎有點無知」、「最好有人會拿核彈轟自己的軍事基地」、「中國式精神病患又出來撒潑發瘋」、「天災不如一張嘴，地動難戰鍵盤俠」、「反智！美國都這麽厲害了，何必還躲躲藏藏偷偷摸摸搞」、「按照他的邏輯，那汶川大地震和唐山大地震是？」、「求求這些拍短影片的，真的別再出來害人了，連我爺爺都快相信地震是美軍害的了」。

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